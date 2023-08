Tras el informe nacional, la DGE afirma que aumentó la matrícula en las secundarias de Mendoza

“En Mendoza, no se fueron los estudiantes, al contrario, ha crecido en la matrícula, fundamentalmente, los terceros, cuartos y quintos año, lo que indica que disminuyó el índice de deserción escolar pese a la pandemia . Estamos hablando de alumnos/as que antes no continuaban en la secundaria y que hoy sí están porque no son nuevos nacimientos: no es que creció la matrícula desde el primer año, sino que la matrícula empezó a crecer desde fundamentalmente tercero, cuarto y quinto, eso es para resaltar ”, sumó el funcionario.

Moreno destacó el trabajo del Gobierno e insistió en que, a diferencia de otros años, el abandono escolar disminuyó y que si bien el informe ubica a la provincia por debajo de la media nacional de alumnos que terminan la secundaria (el 13%), no hay que perder de vista que en contraposición con otros períodos, en esta ocasión, llegaron 5 mil adolescentes más a los últimos años de este nivel.

“En la pandemia pusimos en marcha la promoción acompañada y en el 2020 y 2021, los estudiantes pasaron de año con la posibilidad de adeudar más materias de lo habitual debido a las circunstancias: no estaban en las aulas frente a sus docentes. Se hizo este acompañamiento y eso condujo a que los chicos/as no dejaran la escuela. Años anteriores, lo que pasaba era que si el alumno/a que estaba en tercero o en cuarto año y repetía, muchas veces ya tenía 18 años y se iba a trabajar o a hacer otras cosas y dejaba la escuela. Bueno, nosotros hemos podido retenerlos a pesar de la pandemia”, resaltó el funcionario.

Colegios secundario, secundaria, alumnos, clases presenciales, escuela, presencialidad, educaci El informe de la DGE revela la situación de los estudiantes de secundaria de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

“De esta forma, llegaron 5 mil alumnos/as más al último año entre secundarias orientadas y técnicas de gestión estatal. Entonces, ahora no hablamos más de 8.500 sino de 12 mil, es decir, hay un incremento de la matrícula. En otras palabras: hoy tenemos más estudiantes que antes se nos iban de la escuela y, desde ese punto de vista, creo que es positivo.

Algunos de los datos difundidos por el Observatorio Argentinos por la Educación se basan en las Pruebas Aprender y apuntan también al bajo nivel de desempeño en dos materias clave: lengua y matemáticas. Moreno expuso su análisis al respecto.

“Con respecto a los conocimientos en lengua y matemáticas, hay que recordar que esta evaluación se tomó en el 2022. Hasta el 2021 tuvimos, no tuvimos presencialidad prácticamente absoluta, tuvimos 2020 muy difícil, los chicos/as de quinto año que rindieron- en el 2022- pasaron el 2020 en tercero y el 2021 en cuarto, los cuales fueron muy complejos para el aprendizaje de los estudiantes y eso influyó en los resultados”, indicó.

“Eso por un lado, por el otro: para poder comparar, también hay que ver que en esas Aprender no rindió el 100% en ninguna parte del país, en algunas provincias fueron más, en otras menos. Entonces no se pueden comparar directamente. Si en una provincia rindió el 75% y en otra, el 55%, no podemos comparar en la igualdad de condiciones, por lo menos desde mi punto de vista. Esa es una observación”, sumó.

“Yo no critico el informe, me parece bien, me parece razonable, pues pone en relieve que atravesamos casi dos años en pandemia y que los chicos/as que llegaron a quinto año en el 2022, pasaron tercero y cuarto sin presencialidad y fueron muy perjudicados. Al final de cuentas, no me parece mal que haya bajado un poco el porcentaje cuando hemos subido la cantidad de estudiantes. Recordemos que este informe proporciona porcentajes pero no dice que, por ejemplo, en nuestro caso, sumamos 5 mil estudiantes más y no es lo mismo el 11% de 8.500 alumnos/as que el 11% de 12 mil”, cerró Moreno.