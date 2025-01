¿Te vas de vacaciones?: dónde dejar a tus mascotas

Ultimar detalles para las vacaciones de verano puede ser una instancia estresante para quienes tienen mascotas. Es que, muchas veces, amigos o familiares no pueden cuidar de ellas y dejarlas solas en casa no es una opción pero, además, pensar en el hospedaje para ellos es un gasto extra que se suma a la planificación.

Para la estadía de un can, la tarifa base es de $52.000 por un día, $42.000 por dos y $113.000 hasta tres días. No obstante, si el huésped debe quedarse un mes, el monto variará. En el paquete se incluye traslado, alimentación y cobertura veterinaria por emergencias (no patologías preexistentes).

Para gatos, la tarifa base es de $29.000 por uno a tres días, $23.000 de 4 a 6 días y, si se desea una estadía mensual, el monto final es de $297.000. En la tarifa se incluyen los mismos servicios mencionados en el caso anterior, más piedras sanitarias, bandeja y almohadones.

Aquellas familias que deseen ingresar a dos mascotas (ya sean perro o gato) “que comparten el mismo espacio, el 1ro paga tarifa normal y el 2do la mitad. Si son tres, pagan dos y el 3ro es sin cargo”, detallan.

Entre los requerimientos de ingreso, se precisa que cada mascota deberá contar con:

Libreta sanitaria con plan de salud al día o certificado de salud a la fecha de ingreso del profesional veterinario que lo atiende.

al día o certificado de salud a la fecha de ingreso del profesional veterinario que lo atiende. Desparasitado interno (cada 4 meses) y externo (Pipeta Frontline o similar calidad 48hs. antes de ingresar).

Serafina, Hotel boutique para gatos

Una familia apasionada por los felinos creó Hotel Serafina en el año 2020. Allí, el matrimonio de Fernando y Eugenia, junto a sus hijas Quimey y Antonella, trabajan cada día para cumplir su sueño de crear “un lugar de estadía donde puedan sentirse seguros y amados”.

Este hospedaje ofrece una tarifa por noche de $9.000 e incluye todo el servicio. Las instalaciones cuentan con "habitaciones y boxes individuales, espacios de esparcimiento y recreación, y un trato personalizado”, señalan en su sitio web. Asimismo, aclaran que lo único que debe llevar el cliente es el alimento de cada gatito, ya que no se les debe modificar su dieta. Los requerimientos son:

Gatitos a partir de los 3 meses con el plan sanitario iniciado;

Fecha de aplicación de la vacuna Triple felina mínimo 10 días antes de la fecha de ingreso;

La estadía incluye cuidados constantes en un ambiente 100 % climatizado, juegos, cepillado; cada huésped cuenta con su comedero y recipientes para agua individuales, al igual que su cajita de piedras sanitarias.

Plaza Alegría

Con la ayuda de sus hijos, Andrea Piccolo transformó el espacio que por 28 años destinó al funcionamiento de una jardín maternal a una guardería canina caracterizada por al cariño y cuidado a los "amigos perrunos".

Además de guardería, Plaza Alegría ofrece servicio de traslado y peluquería. El valor de la estadía por 24hs. es de $15.800, pero ofrecen un 10% de descuento a "alumnitos fijos". Otros requisitos son:

Perros sociables y amigables con otros perros y personas;

Castrados ;

; Vacunas completas (solicitan enviar foto del carnet);

(solicitan enviar foto del carnet); Peso máximo: 18 kilos o perritos "chiquitos y medianos".

Elementos para la estadía: cama o manta, platos, alimentos suficiente.

The Pet

Esta guardería canina y felina cuenta con servicios de peluquería y traslados. “No tenemos caniles, los cuidamos en nuestra casa. La idea es que sea lo más parecido a su hogar. Están libres y comparten el lugar con otros perritos, por lo que es importante que se lleven bien”, comunican. Al igual que en otros refugios, uno de los principales requerimientos es que los huéspedes cuenten con plan sanitario completo y desparasitación interna y externa.

La tarifa base es de $15.000 por día, aunque este precio está sujeto a modificación. Asimismo, los planes semanales de medio día para el servicio de guardería son:

De 1 a 2 días el valor es de $7.000

De 3 a 4 días el valor es de $6.500

De 5 a 6 días el valor es de $6.000

Si se busca hospedaje por Navidad o Año Nuevo, la tarifa es de $25.000

Otros requisitos y precisiones son:

En el caso de las hembras , el propietario se debe asegurar de que no estén en celo durante la fecha de la estadía.

, el propietario se debe asegurar de que durante la fecha de la estadía. Llevar alimento , plato de comida y carnet de vacunación completa : quíntuple, antirrábica, vacuna contra bordetella bronchiseptica (para prevención de traqueobronquitis infecciosa) opcional. En caso de que falte alguna inoculación, se puede colocar en el lugar (a excepción de los cachorros) ya que los encargados son veterinarios.

, plato de comida y : quíntuple, antirrábica, vacuna contra bordetella bronchiseptica (para prevención de traqueobronquitis infecciosa) opcional. En caso de que falte alguna inoculación, se puede colocar en el lugar (a excepción de los cachorros) ya que los encargados son veterinarios. Recomiendan que cada cachorro o felino esté correctamente identificado con collar y chapita.

Guardería Canina Ohm Pet:

La guardería Ohm Petes atendida por Galia Leiton, quien está por recibirse de veterinaria, y su madre, Rosa Martín. Desde julio de 2022 destinan un espacio hogareño con una filosofía de cuidado que apunta a que “se estresen lo menos posible al cambiar su hábitat” y evitar, en la medida de los posible, que extrañen a sus dueños. “No tenemos jaulas, no tenemos caniles, los perritos conviven con nosotros en la cotidianeidad de la familia”, continúa Rosa.

Al ser una temporada de mucha demanda, varios perritos conviven en el alojamiento, por lo que es indispensable que se lleven bien. De hecho, ese es uno de los requisitos excluyentes. “Si es un perro que no es sociable, que es agresivo, no lo aceptamos”, aclara.

A ello, se agrega que los huéspedes peludos deberán contar con el esquema vacunatorio completo y, al momento de su ingreso, es obligatorio que se le coloque la pipeta.

En cuanto a las tarifas, desde Ohm Pet explicaron que “el precio que se maneja es uno acordado con otras guarderías para que sea una competencia realmente leal”. Actualmente, el valor puede variar entre $12.000 a $15.000 por día.

DogDreams Hotel Spa:

Flor comenzó con DogDreams hace casi 10 años, con la idea de ofrecer un espacio seguro para aquellos dueños que no tuvieran donde alojar a sus amigos perrunos cuando no estaban en casa. Luego, comenzó a expandirse y también ofrece servicios de peluquería para todo tipo de razas. “El hotel es en mi casa. Somos tres chicas trabajando, yo vivo con ellos y nos vamos turnando con el tema de las limpiezas, la comida, la pelu”, aclara a este medio.

“No tengo muchos cupos, todo depende delos tamaños y los comportamientos", señala y añade que reciben entre 15 a 20 huéspedes, siendo la gran mayoría perros chicos.

En el lugar los canes pueden disfrutar de tres patios y seguridad plena, ya que la vivienda no tiene salida a la calle y cuentan con un sistema de cámaras de vigilancia. “Trabajamos mucho el tema de la seguridad y la paz de ellos: no tengo timbre. Pido, y soy muy pesada -aclara entre risas-, que no toquen la puerta” ya que son factores que alteran mucho a los caninos.

El valor que maneja DogDreams actualmente es de $15.000 la noche y, en fecha de fiestas, la tarifa asciende a $25.000 la noche.

Requerimientos y precisiones:

DogDreams no recibe a perros que no estén castrados ni hembras que estén en celo o con métodos anticonceptivos. “Todo lo que pueda evitar de problemas, lo evitamos”, añade Flor.

o con métodos anticonceptivos. “Todo lo que pueda evitar de problemas, lo evitamos”, añade Flor. En temporada de verano cuentan con pileta chica para evitar que el calor agobie a los huéspedes peludos.

chica para evitar que el calor agobie a los huéspedes peludos. Trabajan con un sistema de adaptación previa . En los adultos, “la adaptación consiste en que me lo traen una horita y yo voy corroborando el comportamiento del nuevo con el grupo que está. Se suele realizar cerca de la fecha del alojamiento porque tengo mucho recambio de perros”, añade.

. En los adultos, “la adaptación consiste en que me lo traen una horita y yo voy corroborando el comportamiento del nuevo con el grupo que está. Se suele realizar cerca de la fecha del alojamiento porque tengo mucho recambio de perros”, añade. A cada perro se le proporciona una bolsita con sus pertenencias etiquetadas y se respeta su alimentación y dieta.

