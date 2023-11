Suspenden el partido Independiente Rivadavia - River Plate

En tanto, aún no trascendieron informaciones respecto a cuándo se produciría el encuentro deportivo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRiverPlate%2Fstatus%2F1725243332362649970&partner=&hide_thread=false Debido al pronóstico de viento Zonda en Mendoza y con el fin de preservar la seguridad de todos los protagonistas e hinchas, las autoridades a cargo decidieron la suspensión del amistoso previsto para este viernes frente a Independiente Rivadavia. El plantel profesional regresará… — River Plate (@RiverPlate) November 16, 2023

“Los pronósticos meteorológicos indican que a partir de este jueves por la noche, el Zonda comenzará en la zona sur de la provincia con probabilidad de que se extienda también durante la madrugada. Para este viernes por la mañana se espera que comience a aumentar su intensidad en el sur, llegue a Valle de Uco y luego al Gran Mendoza. Por lo tanto, el alerta del SMN señala un Zonda prolongado y con una intensidad importante, ya que las ráfagas pueden ser superiores a los 100 km/h”, comenzó a explicar Daniel Burrieza, a cargo de Defensa Civil de la provincia.

Burrieza indicó que, en base a eso, a estos indicadores, han realizado recomendaciones al Gobierno de Mendoza, teniendo en cuenta que es día de semana por lo cual los niños, niñas y adolescentes asisten a clases y porque, además, por la noche, en el Estadio Malvinas Argentinas, Independiente Rivadavia recibe a River Plate en lo que han llamado “Encuentro de Campeones” y que convocaría, por lo menos, a más de 30 mil personas.

“En cuanto a la prevención, hemos recomendado suspender todas las actividades al aire libre que puedan realizarse en Mendoza porque el 85% de la provincia está bajo alerta naranja. Esto incluye: partidos de cualquier deporte, entrenamientos, juegos, actividades recreativas, náuticas, en fin, todo lo que se realice al aire libre, especialmente en el transcurso de este viernes. Por eso, hemos sugerido suspender y reprogramar”, indicó Burrieza.

“Las recomendaciones no son solamente para el Gobierno sino también para la población. Es muy importante que la ciudadanía se mantenga a resguardo y tener cuidado con el arbolado público, el tendido eléctrico, evitar todo lo que implica riesgo y peligro para la integridad de las personas para que evitar heridos o tragedias. Revisar dónde estacionar vehículos por el tema de la caída de árboles. Tener precaución por las altas temperaturas y la baja presión, mantenerse hidratado y cuidar de bebés y adultos mayores, de hipertensos. No realizar actividades de esfuerzo físico porque también pueden ser peligrosas y por favor, no encender fuego, no hacerlo ni siquiera en los lugares donde está permitido, este viernes, no hay que prender fuego porque puede desencadenar incendios. Es importante que todas las personas tomemos consciencia sobre los riesgos de este fenómeno y actuemos en consecuencia”, enfatizó.