Siniestros viales: qué hacer y cómo actuar ante los diferentes tipos de accidentes

"Me parece importante que tengan presente la importancia de no moverse del lugar de donde se produjo el siniestro . Hay que esperar que llegue la policía, que se haga el croquis correspondiente", dijo Pronotto en diálogo con TVA San Rafael.

Si bien en la realidad y, especialmente en los accidentes leves, muchas veces los conductores deciden arreglar entre ellos y "se envían los datos de los seguros", para Pronotto no es lo correcto. "A veces no se logra un acuerdo y se van a necesitar un montón de pruebas".

"No es obligatorio llegar a un arreglo en la compañía de seguro, está la posibilidad de hacer este reclamo ante la Justicia porque hay 3 años para realizar el reclamo. No se apuren, tengan siempre la prudencia de poder constatar los daños que, tal vez, los daños a nivel físico no no son inmediatos", agregó Pronotto.

Accidente vial sin lesiones

Para Pronotto, lo fundamental en este tipo de accidentes de tránsito es "saber que pueden existir molestias por la privación del vehículo".

"Los accidentes sin lesiones son los que se llama vulgarmente 'De chapa y pintura'. Pero hay que tener presente que pueden surgir algunas molestias por la privación del vehículo, por el tiempo que lo tuve en el taller arreglándolo", explica la doctora.

Accidente vial con lesiones

Según indicó Pronotto, cuando existen lesiones es necesario reclamar, además de los daños materiales, el porcentaje de la lesión que sufrió la persona. Se trata de la incapacidad sobreviniente que puede suceder después del accidente.

"Todas esas lesiones son constatadas por médicos que dicen el porcentaje de incapacidad. Cuando uno inicia este juicio o inicia el reclamo judicialmente se establece lo que más o menos resulte de las probanzas", dijo.

Accidente vial con víctimas fatales

Por último, cuando los accidentes poseen víctimas fatales, los que deben iniciar el reclamo son los damnificados indirectos (ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente). "Allí habría una causa penal y además se debe investigar en la comisión de delitos, por ejemplo, de homicidio o de lesiones. Además tenemos la posibilidad de intentar un juicio civil para que reparen integralmente el daño ocasionado".

