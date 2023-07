Sexualidad femenina: ¿qué pasa con el preservativo vaginal?

El preservativo vaginal no está disponible para la venta en Argentina. Sin embargo el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Nación ha decidido darle una nueva oportunidad a este producto como otra forma de darle mayor autonomía a la sexualidad femenina . Desde hace un par de semanas está capacitando a los responsables provinciales del Programa para que lo empiecen a incorporar dentro de las opciones que se les ofrece a las mujeres como método de barrera . Además, importará el condón que será distribuido en pequeñas cantidades para evaluar su aceptación al momento de cuidar la salud sexual.

La intención es educar, probar su adherencia al método y si todo va como se espera, promocionarlo más para entusiasmar a las fábricas de preservativos a que lo elaboren. Sucede que hace más de una década hubo un primer boom por la novedad del método recién llegado a la Argentina. Sin embargo, ante la falta de interés masivo de las mujeres, las fábricas decidieron no producirlo.

Este dato fue confirmado desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza , por su presidente Mario Valestra quien explicó que ninguna de las distribuidoras locales lo tiene en stock porque no se fabrica en Argentina. “Si algo hubo en algún momento, fue importado”, aseguró.

Las razones para insistir con su implementación

Valentina Albornoz, titular del programa de Salud Sexual y Reproductiva de Mendoza explicó que este método “se está incorporando, nos han llegado algunas unidades a algunas provincias para realizar una prueba piloto. Es para evaluar la aceptación de las usuarias, si les gusta o no, la adherencia al método, si lo volverían a usar. Es decir, inicialmente habría disponibilidad a partir de agosto”

Y agregó “por esto mismo, se empieza a hacer pequeñas muestras dirigidas a grupos particulares porque lo que más nos interesa es sostener la demanda. Hace algunos años se hizo una prueba y luego nadie más lo pidió y se cortó la cadena”.

La funcionaria explicó que este método se impulsa una vez más para que las mujeres no dependan de la voluntad del varón para colocarse un preservativo, tiene la ventaja de que le ofrece mucha autonomía y el control para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

¿Cómo es? ¿Es fácil colocarlo ? ¿Se puede correr? ¿Caer? ¿Se pierde sensibilidad?

El preservativo femenino o vaginal es una funda, similar a un cilindro, con dos anillos blandos en cada extremo. Un anillo se coloca dentro de la vagina, mientras que el otro, cuyo extremo es abierto para permitir la penetración, queda afuera y cubre los genitales externos. Está realizado con nitrilo o poliuretano, viene ya lubricado pero no contiene espermicida.

Dana Terranova, sexóloga detalló que “para las mujeres que utilizan copa menstrual será muy sencillo colocarlo, y las que no, será cuestión de practicar pero es muy sencillo”. Se coloca empujando el anillo interno con el dedo índice y el anular, de manera rotativa. Y poco a poco, el condón se va adhiriendo hasta abrazar el cuello del útero, como lo hace la copa menstrual. El anillo externo queda por fuera, cubriendo los labios de la vulva. “No se cae, no se siente, y sólo hay que pedirle al compañero un poco de atención al momento de la penetración para no correrlo". Obviamente es de un solo uso y debe ser retirado con cuidado, al igual que un preservativo peneano.

Para la especialista, sería muy positivo el uso del preservativo vaginal porque la mujer no “dependerá de la voluntad del varón para cuidarse, no será necesario lograr una buena erección para ponerse el condón". Además, para algunos expertos, habrá una disminución de las enfermedades como el HPV y o las verrugas genitales porque la piel de la vulva estará protegida también. Es un buen método para empoderar más a las mujeres, porque se puede colocar hasta 8 horas antes. Es decir, si salís y tenés pensado tener sexo, ya vas preparada”.