Se quedó sin trabajo y ahora ofrece servicio de MotoTaxi

“Se me ocurrió la idea de trasladar a personas. El radio céntrico lo cobro $300 el viaje, si es un poco más lejos puede llegar a $400. Empecé el lunes con este servicio y hago solo zona céntrica . Tengo una moto 110, muy lejos no puedo moverme”, describió el entrevistado.

Sergio arrancó el lunes con una publicación en sus redes sociales, ese mismo día obtuvo más de 1500 ‘me gusta’ y logró su primer viaje casi de forma inmediata. “ La gente es muy buena onda, no me esperaba esto . La verdad lo publiqué para ver si la gente ‘picaba’ y me fue bien”, resaltó feliz.

En su segundo día de trabajo, Sergio ya tenía una anécdota que compartió con los oyentes del programa “ Nada Simple ”: “Ayer me reía porque me llamó un ingeniero urgente. Llegué y lo vi y andaba muy de traje en mi motito (risas). Todo viene muy lindo. Estoy súper feliz”.

Me encantaría que esto se pueda implementar para que haya jóvenes que puedan acceder al trabajo. Ojalá que esto le sirva a todo el mundo. Me encantaría que esto se pueda implementar para que haya jóvenes que puedan acceder al trabajo. Ojalá que esto le sirva a todo el mundo.

Para finalizar Sergio Pérez detalló que tomó la iniciativa de este trabajo porque con sus ingresos no le alcanzaba. “Una familia tipo tiene que ganar 150 mil pesos para no ser pobre y no me alcanza, no dependo de ningún plan, no salgo a robar y vivo con lo que gano”, sintetizó