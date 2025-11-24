Salud visual en la provincia de Mendoza: campañas y acceso a diagnósticos

Mendoza será escenario de tres importantes campañas de salud visual impulsadas por organismos nacionales, entidades sociales y médicos especialistas. Las iniciativas buscan detectar problemas oculares , garantizar el acceso gratuito a controles y fortalecer la prevención de la ceguera , con especial atención en niños y pacientes diabéticos.

En los próximos días, la provincia recibirá tres operativos clave de salud ocular , destinados a niños, familias y personas con diabetes . Con controles gratuitos, dispositivos móviles y diagnósticos tempranos, las propuestas buscan acercar atención oftalmológica a la población y reforzar la prevención en un contexto de creciente demanda sanitaria.

Mendoza será el escenario de tres operativos de salud visual que se llevarán a cabo durante las próximas semanas en distintos puntos de la provincia. Las iniciativas, impulsadas por el Ministerio de Capital Humano , el Club de Leones Mendoza y el Consejo Argentino de Oftalmología , buscan garantizar controles oftalmológicos , ofrecer anteojos sin costo y reforzar la prevención de la ceguera , especialmente en población infantil y personas con diabetes .

La primera propuesta corresponde al programa nacional Ver para Ser Libres , impulsado por el Ministerio de Capital Humano . El operativo funcionará en el Gran Mendoza , mediante un trabajo articulado con el Gobierno provincial y los municipios del Área Metropolitana . Su objetivo es detectar de forma temprana dificultades visuales y mejorar el acceso a estudios oftalmológicos.

La campaña incluye la llegada de un ómnibus oftalmológico equipado, donde profesionales realizarán evaluaciones de agudeza visual gratuitas. Además, la propuesta incorpora un laboratorio móvil que permite fabricar y entregar los anteojos sin costo en el momento, lo que elimina barreras de acceso y facilita la continuidad escolar.

Los controles están dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años, uno de los rangos etarios con mayores dificultades para acceder a atención temprana. El operativo recorrerá puntos estratégicos del Gran Mendoza con calendario que será informado por los municipios participantes.

Cronograma de actividades

25/11 – Luján de Cuyo

Sede: CAPS 218

Ubicación: Terrada e Isla de los Estados, Carrodilla Este

Localidades: Carrodilla – Maipú – Godoy Cruz

25/11 – Maipú

Escuelas: República del Líbano (N° 4-262) – Felipe Pescara (N° 1-743)

Ubicación: Colonia Bombal

Localidad: Rodeo del Medio

26/11 – Luján de Cuyo

Sede: Módulo del CAPS 39

Ubicación: Ferroviario Argentino y Los Barrancos, Ugarteche

Localidades: Ugarteche – Carrizal

26/11 – Maipú

Escuela: Sin Nombre (N° 1-750)

Ubicación: Barrio Corazón de Jesús, Gutiérrez

Localidad: Gutiérrez

27/11 – Godoy Cruz

Sede: Polideportivo Padre Contreras

Ubicación: Rawson y Vélez Sarsfield, barrio Las Tortugas

27/11 – Capital

Escuela: Raffo de la Reta (N° 1-543)

Ubicación: Potrerillos s/n, barrio San Martín, Ciudad de Mendoza

Localidad: Ciudad

28/11 – Godoy Cruz

Sede: Polideportivo Felipe Llaver

Ubicación: Arturo Illia entre Cipolletti y Dique Tulumaya, Villa Marini

28/11 – Capital

Escuela: Carlos Berdasco (N° 1-742)

Ubicación: Pablo Neruda y E. López, barrio La Favorita, Ciudad de Mendoza

Localidad: Ciudad

Club de Leones Mendoza: pesquisas visuales para niños desde los 3 años

La segunda iniciativa está a cargo del Club de Leones Mendoza, organización internacional dedicada a causas globales con fuerte enfoque en salud visual. Según explicó a Sitio Andino la coordinadora de servicios, Anahí Fernández, el club realiza pesquisas visuales a niños de entre 3 y 12 años, una etapa clave para detectar miopía, astigmatismo e hipermetropía.

La organización cuenta con un autorrefractómetro, equipo oftalmológico automático entregado por la Fundación Internacional LCIF, que permite realizar un diagnóstico rápido y preciso. “A partir de esa pesquisa podemos derivar a los niños al profesional oftalmólogo o a una óptica para que reciban sus anteojos o el tratamiento que necesiten”, explicó Fernández.

El Club de Leones continúa llevando prevención y salud ocular a escuelas y espacios comunitarios, priorizando zonas de mayor vulnerabilidad. Los interesados en acceder a una pesquisa pueden comunicarse a través del Instagram @clubdeleonesmendoza.

Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes 2025

La tercera acción corresponde al Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), que el viernes 28 de noviembre de 2025 realizará la 25ª Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes. La iniciativa está dirigida exclusivamente a pacientes diabéticos, uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar retinopatía diabética, enfermedad que puede conducir a la pérdida irreversible de visión.

Durante la jornada, cientos de médicos oftalmólogos atenderán de forma gratuita en 87 centros públicos y privados del país. El procedimiento consiste en un fondo de ojos, un examen rápido e indoloro que permite detectar lesiones en la retina, mácula y nervio óptico. Aunque no suele presentar síntomas en etapas iniciales, la retinopatía progresa con el tiempo y está estrechamente vinculada al mal control de la glucemia.

En Mendoza, la atención se brindará en dos sedes:

Consultorio oftalmológico , Rivadavia 122, 1° piso oficina 32. Horario: 16 a 19. Teléfono: 2616140183

Hospital de Ojos, Necochea 756. Horarios: 9 a 12:30 y 14 a 16:30. Teléfono: 2612558189

La campaña cuenta con la coordinación del Dr. Guillermo Iribarren, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Alemán. Desde su inicio en 1999, el operativo permitió asistir gratuitamente a más de 45.000 pacientes, de los cuales el 40% presentaba lesiones compatibles con retinopatía diabética.

El CAO recuerda que toda persona con diabetes debe realizarse un control oftalmológico anual con fondo de ojo, ya que es el único método efectivo para prevenir la ceguera.