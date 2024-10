Salud sexual: piden reforzar las campañas contra las infecciones de transmisión sexual

Condón.webp El preservativo o condón, una de las mejores prevenciones para el contagio de HIV

"Acá lo que se habla es de salud pública, no solamente de mitos y estereotipos, sino de salud pública", remarcó.

En segundo y tercer lugar, Manoni explicó la importancia de promover y acceder plenamente al uso de preservativos. "Cada vez se usa menos en todo el mundo, no solamente en Mendoza. Es una problemática Argentina y mundial, y esto lo alerta la Organización Mundial de la Salud".

Finalmente destacó que "la tercera pata es fundamental": que se pueda acceder a los preservativos "que no habían en los hospitales".

En este sentido, Manoni remarcó que "existen chips, que lo que hacen es prevenir el embarazo no deseado, pero no las enfermedades de transmisión sexual. Esto significa que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no saben que tienen sífilis porque en realidad muchas de estas enfermedades son asintomáticas, pero no significa que no se transmitan".

Para la senadora, "entender a la sexualidad como algo pecaminoso implica también una concepción conservadora", por lo que consideran que es clave "derribar mitos". "Acá está en riesgo la salud pública".

