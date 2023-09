Día Mundial de la Salud Sexual: aumento de casos de sífilis en Mendoza

Cada 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual. La fecha sirve para concientizar sobre la importancia de prácticas seguras y, de este modo, prevenir contagios de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no deseados. En Mendoza, el foco está en los adolescentes mientras que preocupa el crecimiento- no sólo a nivel provincial, sino también nacional- de la sífilis, una enfermedad que estaba casi erradicada y que ha mostrado un incremento de casos en los últimos años.