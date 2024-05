Ropa: cuánto sale prepararse para el invierno en Mendoza

El martes se conocieron los nuevos datos de la provincia de Mendoza y una familia necesitó $730 mil pesos para no ser pobre. Bajo ese duro contexto, la ropa de invierno llegó con fuertes aumentos y vestirse puede costar más de $150 mil. Sin embargo, comerciantes aseguran que no tienen ventas.

"Está quieto. La gente consulta precios pero no es como años anteriores que a esta altura ya había explotado la temporada", expresó Romina, una propietaria de locales de indumentaria del microcentro.

Así, destacan que la falta de ventas se suma al aumento de los alquileres de locales comerciales y de la luz. "Lo intentamos llevar como podemos", explicaron.

Y agregaron: "Un sábado es como un día de semana. La gente consulta pero no gasta. En nuestro caso tenemos un descuento del 15% pago efectivo y así se mueve pero no mucho".

Desde el sector de indumentaria comentaron a este diario que "siempre la temporada de verano es más barata y se reactiva, pero la ropa de invierno siempre tiene otro costo". Otro punto que repercute en la caída de las ventas es Chile.

"Convengamos que los mendocinos están viajando a Chile y se visten familias completas", dijo Romina.

Uno por uno: los precios de la ropa de invierno en Mendoza

Campera: desde $45 mil a $66 mil. Si hablamos de una campera de calidad superior, por encima de los $86 mil.

Tapado de paño: se pueden encontrar desde los $45 mil, pero en su mayoría van desde los $68 mil a los $100 mil.

Chalecos puffer: de $35 mil a $45 mil.

Sweaters: desde los $22 mil.

Buzos: a partir de los $20 mil.

Polerones de lana: desde los $15 mil.

Remeras mangas largas: a partir de los $12.500.

Bufandas: desde los $9 mil. Cuellos por $6 mil.

Gorro de lana: desde los $5 mil.

Guantes: a partir de los $3.500.

Botas de lluvia: a partir de los $19.990

Borcegos y botas: rondan los $50 mil de base.

De esta manera, si realizamos una compra "económica" (tomando como referencia el valor más bajo encontrado), de una campera de abrigo, un polerón de lana, dos remeras mangas largas y guantes con gorro y bufanda, necesitamos como mínimo: $102.500. Si a eso le sumamos un par de borcegos y una botas de lluvia, el valor supera los $173 mil.

Aunque los números "asustan", en relación al poder adquisitivo, mendocinos consultados aseguraron que "este año aún no han comprado nada nuevo".

"Esta campera que llevo puesta me la compré hace como tres o cuatro años. La cuido mucho porque comprarme una ahora es imposible", expresó Matías, un mendocino consultado.

De la misma manera, Sofía sostuvo que este año se compró "dos pullovers porque no tenía" y los pagó en cuotas. "Tengo la tarjeta explotada, pero los necesitaba para ir a trabajar", finalizó.

