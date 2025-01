Robaron más de 40 bolsas de alimentos en el refugio "Ángeles de cuatro patas". 

El refugio de perros “Ángeles de cuatro patas” , ubicado en Godoy Cruz, fue víctima de un robo durante la noche del miércoles. Esta no es la primera vez que delincuentes ingresan al refugio, sin embargo en esta oportunidad les robaron una gran cantidad de bolsas de alimentos.

En diálogo con Sitio Andino , Beatriz Méndez , la encargada del lugar, aseguró que “ al menos nos robaron 45 bolsas de alimentos de marcas especiales ”. Debido a que en el refugio viven perros que ya no cuentan con su dentadura completa, o padecen problemas renales hepáticos, también tenían alimentos de mordida pequeña especialmente para ellos. Sin embargo, estos también fueron robados.

View this post on Instagram

Las bolsas se encontraban guardadas en los depósitos de este lugar, por eso la encargada aseguró que “aparentemente han ingresado por el frente, ya que para acceder al depósito es complicado debido a los alambres”.

refugio ángeles de cuatro patas, robo En esta oportunidad les robaron una gran cantidad de bolsas de alimentos. Foto: Beatriz Méndez

"Esto nos desestabilizó un montón, porque justamente ayer estábamos viendo que tenemos una deuda de casi 3 millones de pesos en la veterinaria. Pensarán que somos millonarios, que tiramos la plata al techo y no es así. Nos cuesta muchísimo, de hecho", afirmó Beatriz.

"Hasta que no nos estabilicemos, no vamos a recibir más perritos lamentablemente. Si no, vamos a seguir ingresando y se nos van a ir subiendo más las cuentas y -sobre todo- el tema del alimento, así que se nos complica", aseguró Méndez.

angeles de cuatro pata, refugio de perros, animales dom Foto: Cristian Lozano

Como consecuencia del hecho, el refugio ahora debe juntar el dinero para poder comprar las bolsas de alimentos para que los perros puedan seguir comiendo. "Últimamente ingresaron muchos perritos en muy mal estado, entonces tenemos que recuperarlos y eso tiene que ver con la cantidad de alimentos especiales también", señaló la encargada.

Tras el triste momento que atravesó el refugio, piden la colaboración por parte de los mendocinos para recuperar las pérdidas que sufrieron. Toda persona que desee colaborar puede hacerlo comunicándose al 2615453574.