Maltrato animal extremo en Tunuyán: ahorcaron a un perro y lo colgaron de un árbol

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " á: á Los vecinos de Tunuyán están consternados ante la imagen de un perro muerto colgado de un árbol. Según contaron, en la zona suelen abandonar animales y la comunidad no toma conciencia del cuidado y la castración a tiempo. En el Puente del Río, en cercanías del Callejón Riera, la postal de un perro ahorcado conmocionó a los vecinos del departamento, que no comprenden cómo alguien pudo hacer algo así. Una proteccionista de la zona contó que en ese callejón es normal que abandonen animales. “Estuvo el castrador móvil más o menos un mes, cuadra por cuadra, casa por casa y lamentablemente muy pocos vecinos se acercaron. Las mascotas de la zona están flacas, la gente no tiene noción ni conciencia sobre los animales”, indicó. La vecina expresó su bronca al ver la imagen dado que muchas personas del barrio saben que ella rescata animales. “Si no lo querían me lo hubiesen traído. Llamé a la Policía, pero cuando fueron ya no encontraron al animal. Quedamos todos en shock”, expresó. La proteccionista solicitó información o que quien tenga datos realice la denuncia por maltrato animal. #maltratoanimal #Tunuyán"

