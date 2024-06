Renunció a la defensa el abogado del tío de Loan y toma fuerza la hipótesis del secuestro

Además, informó que este jueves dos personas que estuvieron en el almuerzo previo a la desaparición de Loan fueron interrogadas.

Loan Danilo Peña niño desaparecido Corrientes.jpg Loan Danilo Peña desapareció hace siete días en Corrientes y se investiga un posible secuestro

Respecto a la reconstrucción de los menores que lo acompañaban antes de su desaparición, destacó: “Fue muy positiva porque nos permitió tener un panorama más claro de la distancia y la localización del recorrido que hicieron".

Se empieza a debilitar la hipótesis de que Loan se haya perdido Se empieza a debilitar la hipótesis de que Loan se haya perdido

"A partir de este acto se empieza a debilitar (la hipótesis) de que Loan se haya perdido. Lo concreto es que mientras que el menor no aparezca los tres detenidos son responsables ”, enfatizó.

“Sobre la zapatilla que estaba arriba de la heladera no está en nuestro legajo”, resaltó el fiscal sobre lo encontrado en uno de los allanamientos, que fue descartado por los investigadores.

Al ser consultado sobre los dichos de la tía de Loan, quien aseguró que al menos uno de los tres detenidos está ocultando información, Barry respondió: “Ya fue citada y ratificó lo que mencionó en los medios. Una testigo que entrevistamos hoy también dijo lo mismo, por ese motivo Benítez está detenido y es uno de los principales implicados".

“ La calificación de abandono de persona puede cambiar. Nunca descartamos que hubiese sido secuestrado, lo que pasa ahora es que empezó a tomar más fuerza esta hipótesis”, informó.

búsqueda Loan en Corrientes, rastrillaje.jpg Todos los rastrillajes en la zona donde desapareció Loan en Corrientes han dado negativo Foto: NA

Desaparición en Corrientes: los detalles que dio una de las personas que almorzó con Loan

María Victoria es amiga de Catalina, la abuela del menor. Ese jueves fue junto a su marido a almorzar a la casa de la señora y a una semana del caso contó detalles importantes sobre cómo fue la jornada antes y después de la desaparición de Loan.

“La abuela nos invitó ese jueves a almorzar y yo fui con mi marido cerca de las 12 del mediodía. Cuando llegamos estaba la abuela, las tías, un primo y Loan. Las ayudé a armar la mesa”, empezó el relato.

En diálogo con TN, la mujer destacó que a los 20 minutos llegó la pareja que actualmente está detenida, junto con su hija y dos sobrinos: “Nos sentamos todos en la mesa, los chicos estaban en otra. La foto que se viralizó es porque Loan prefirió estar al lado de su papá para que le corte la comida”.

María Victoria, caso Loan 02.webp María Victoria (dentro del círculo rojo) se sentó a la izquierda de Loan, a quien se lo ve junto a su papá, minutos antes de su desaparición

“No se notó nada raro durante el almuerzo, fue muy tranquilo”, remarcó y continuó: “Después se levantaron los platos y los chicos van al patio donde había un árbol de mandarinas”.

En la mesa solo quedaron la abuela, el papá de Loan, María Victoria y su marido: “Laudelina, su pareja, Ramírez, Millapi, otra mujer y cinco menores se fueron para el monte ”.

“A mitad de camino Laudelina regresa porque yo les dije que a las 14.30 me iba a ir porque jugaba River”, detalló.

“En un momento voy con Laudelina y Catalina a buscar mandarinas al árbol y ahí ella recibe un llamado de Antonio, su pareja. Me dice que se va porque Loan al parecer retomó para venir a la casa, pero todavía no había llegado”, indicó.

María cuenta que es ahí cuando decide con su marido irse al creer que la tía de Loan iba a encontrarse con el menor y no que iba a salir a buscarlo porque estaba perdido.

“Llegamos a nuestra casa y ahí me llama Catalina para preguntarme si vimos al nene por el camino, a lo que le respondo que no. Ella me pide si nos podíamos fijar en la camioneta. Me pareció raro, pero nos fijamos igual y no estaba, me tiré hasta abajo para ver”, manifestó.

“Fui yo quien llamé a la Policía porque se iba a hacer de noche. Les pasé toda la información y pedí que nos ayuden. Cuando corto decidimos volver y nos pusimos a buscarlo. En el camino llamé a vecinos del campo para que se sumen a la búsqueda”, destacó.

María Victoria, caso Loan.webp María Victoria brindó más detalles de los minutos antes de la desaparición de Loan en Corrientes

La mujer sostuvo que durante los rastrillajes gritaron, lo llamaron por su nombre para ver si respondía, pero no pasó nada: “En un momento mi marido vio a una oveja con su cría y cuando se acercó lo quiso atacar, por eso pensamos en un principio que capaz el pequeño quiso hacer lo mismo y fue lastimado, pero era muy raro porque no lo veíamos”.

Respecto a cuándo llegó la Policía, María Victoria subrayó: “Fue a las 17.45, cuando nosotros ya habíamos rastrillado todo el monte. Antes habían llegado la mamá y los hermanos de Loan”.

Por último, señaló que nunca se cruzó con la pareja detenida, pero sí con Antonio, quien "llegó con el torso desnudo, transpirado y le dijo a su Laudelina que se iba al pueblo a cargar nafta y buscar linternas”.

Fuente: con información de TN y NA