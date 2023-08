"¿Querés saber quien ve tu perfil en Instagram?": ¡no lo hagas!, es una trampa

Instagram es una de las plataformas de redes sociales más utilizadas en la actualidad, con más de mil millones de usuarios activos mensuales, que se conectan cada día para ver los vídeos-imágenes que publican sus amigos, familiares o sus famosos favoritos. Sin embargo, entre sus funciones, no está permitir a los usuarios ver quién consulta su perfil. Por lo tanto, si navegas por el perfil de alguien y no le das a "me gusta" o comentar una publicación, no hay forma de saber quién está viendo las fotos.