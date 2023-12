Qué piensa García Zalazar sobre arancelar la educación y el examen final en secundaria

En el marco de pagar por la educación superior en caso de no ser argentino/a o de no tener residencia permanente en el país, García Zalazar se refirió al concepto general de arancelar la educación.

“La primera definición la dio el secretario de Educación, que no estaba en los planes ni arancelar la educación ni poner voucher . Lo deja abierto, como opcional, así que va a depender de las autonomías de las universidades. Yo creo que eso no soluciona el problema de financiamiento del sistema. No sé cuál será la matrícula de extranjeros no residentes, que es lo que habla la ley, pero me imagino que no son muchos en el sistema. Entonces, puede ser una cuestión más simbólica que estructural, en el sentido que no creo que eso genere un aporte significativo para la educación . Y, en todo caso, habría que poner otros requisitos como, por ejemplo, que para matricularse en una universidad pública, tendrían que tener la residencia permanente y no temporaria, pero, no creo que mueva la aguja", señaló Tadeo García Zalazar en diálogo con Sitio Andino .

"Particularmente, yo no estoy a favor del arancelamiento, porque creo en lo que dice la Constitución, creo en la educación pública, laica, gratuita y obligatoria y me parece que tiene que ser así en todos los niveles. Es una concepción general: si se quiere o no que se arancele la salud pública, si se quiere o no que se arancele la educación, bueno, para mí no es la solución al problema. Sí, hay que hacer más eficientes los sistemas estatales de salud, de educación, de seguridad, pero no arancelar porque la verdad es que en los países que lo han hecho no se ha garantizado calidad, pero en todo caso, lo que sí garantiza es más exclusión del sistema", sumó.

El ministro expresó que se el sistema puede mejorar a través de la modernización, para que "sea más eficiente el gasto que hoy tenemos. Nosotros vamos a trabajar en un eje de modernización muy grande que implicar ampliar el GEM. Por ejemplo, acá hay un sistema de seguimiento de ingresos y seguimiento de recursos humanos, un sistema que puede ser el sistema de liquidación de haberes, que puede ser el sistema de gestión de la documentación, pienso que es ese es el camino".

Tadeo García Zalazar.jpg Foto: Yemel Fil

Evaluación al final de secundaria

Otra de las propuestas de la Ley Ómnibus es tomar un “examen censal obligatorio al final de la secundaria” para medir los aprendizajes adquiridos y las capacidades que desarrollaron los alumnos/as que están egresando. El estudiante “tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado” eliminando, a su vez, la disposición de resguardar la información para evitar cualquier forma de estigmatización.

Ahora bien, teniendo en cuenta de que tanto las Pruebas Aprender- a nivel nacional- y las PISA, a nivel internacional, evalúan a los estudiantes: ¿cuál sería la finalidad de destinar dinero a este tipo de evaluación final?

“Me parece que un examen final es necesario para Argentina, pero si no se da una serie de acciones previas a esa instancia que tenga que ver con comprensión lectora, con matemática, es decir, con todo lo que abarca la trayectoria de los estudiantes antes de llegar a ese examen secundario, creo que nos estamos anticipando a un resultado que seguramente no va a ser bueno. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en la trayectoria anterior para llegar a esa evaluación final”, señaló García Zalazar.

“Es ahí donde hace falta, entre otras cosas, fondos y recursos que a veces no están, de hecho, ahora los pone la provincia y que estaría bueno que la Nación acompañe con fondos en los sistemas de evaluación. Hay que unificar criterios en los sistemas de evaluación. Algunas cosas ya hemos hablado en el Consejo Federal de Educación (CFE) y va a ser motivo de tratamiento entre las provincias. Entonces, ¿es algo necesario para el sistema? Sí. ¿Es algo que se puede implementar rápido sin una estrategia? No. ¿Es algo que se puede implementar rápido sin recursos? No. Por eso, tanto el punto del examen secundario como el examen al final de la carrera docente, como la evaluación cada cinco años del desempeño docente, son puntos importantes, me parece que son necesarios, pero tienen que ir con los recursos adecuados”, expuso el ministro.