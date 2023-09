Presentaron cadáveres "no humanos" en el Congreso de México: aseguran que son extraterrestres fosilizados

El Congreso de México fue escenario de un evento único y sorprendente cuando el periodista y ufólogo Jaime Maussan presentó dos cadáveres, presuntamente de extraterrestres , ante los legisladores. Este impactante acto se llevó a cabo durante la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados , donde Maussan hizo un ferviente llamado para que se reconozca la existencia de vida extraterrestre en nuestro planeta.

Estos dos cuerpos, que según Maussan tienen más de 1,000 años de antigüedad, fueron encontrados en las ciudades peruanas de Palpa y Nazca en 2017 . Expertos en la materia, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llevaron a cabo profundas investigaciones que arrojaron como conclusión que estos seres no son parte de la evolución terrestre.

Jaime Maussan destacó que estos cadáveres no son el resultado de naves espaciales que hayan caído en la Tierra, sino que fueron encontrados sepultados. "No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios", afirmó el ufólogo. Los seres presentados tienen características sorprendentes: tres dedos en las manos, cabezas alargadas y órganos internos conservados en sus cuerpos. Algunos incluso tenían huevos en su interior antes de fallecer.