¿Un OVNI en la Ciudad de Mendoza? 

Los vecinos del barrio Pro.Cre.Ar de calle Tiburcio Benegas de la Ciudad de Mendoza, aseguran que la luz es muy potente, muy brillante y que no creen que sea una estrella porque la notan a baja altura. De hecho en una de las imágenes se puede ver claramente la luz pese a que la foto no tiene zoom.

El programa secreto del gobierno de Estados Unidos que estudia la actividad extraterrestre

Una interesante coincidencia, justo cuando se reavivaron las especulaciones sobre la presencia de naves extraterrestres en poder de Estados Unidos. Recordemos que a finales de julio, el testimonio de tres ex militares estadounidenses en el Capitolio causó revuelo en el mundo entero al asegurar que el gobierno de USA tiene un programa secreto donde desde hace décadas estudia las actividades extraterrestres. Cuando los ex militares ahondaron en detalles, dijeron que no sólo ha encontrado restos de naves sino también “restos biológicos no humanos”.