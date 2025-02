Por reclamos, cercarán una plaza en Ciudad por la presencia de personas en situación de calle

La cantidad de personas en situación de calle es una problemática en la provincia de Mendoza . Si bien no se trata solo de una situación local ni actual, sí se vio pronunciada por la crisis económica y los abordajes integrales que no alcanzan para brindar asistencia y oportunidades a quienes se encuentran en esta condición.

Tras ser consultados por Sitio Andino , desde la municipalidad de la Ciudad de Mendoza informaron que hay, al menos, 175 personas relevadas en situación de calle . No obstante, la cifra es fluctuante y puede acercarse a 300 , según indicaron desde Fundación Puente Vincular. Su estimación se funda en que, cada domingo, cuando salen a repartir viandas de comida, entregan 250 y, aún así, no alcanzan.

“Eso es una característica propia de la situación de calle. El DNI no es representativo del domicilio, hay gente que está hace años en la calle y no tiene un arraigo a un municipio particular. También se dice que hay muchos extranjeros; los hay, pero es un porcentaje mínimo”, explica Mercedes.

De refugios a plazas y plazas como refugio

En las últimas semanas, vecinos que residen en las inmediaciones de la plaza Almirante Brown -situada en Montecaseros, entre Garibaldi y Alem-, pacientes y trabajadores del Hospital Central, de COIR y FUESMEN pidieron que se tomen medidas por hechos de inseguridad en la zona.

En respuesta, desde la capital comunicaron que se trabaja en el cercado del espacio verde para intentar dar respuesta a esta problemática. El pliego, confirmaron, se está trabajando y se planea que la licitación salga en marzo aunque desde la organización civil consideran que “no es una medida que resuelva de ninguna manera la problemática".

En este marco, también se llevaron a cabo operativos de desalojo en dicho espacio verde, en el que duermen alrededor de 40 a 50 personas, según estiman desde Puente Vincular. Durante los procedimientos, a cargo de la cartera de Seguridad provincial, se derivó a las personas que dormían en la plaza a sus departamentos de residencia pero, como ya se mencionó, quienes viven en la calle desde hace varios años no tienen a dónde regresar. Entonces, ¿a dónde van?

Representantes de Puente Vincular se reunieron con autoridades para intentar corroborar cuáles son los refugios en funcionamiento y con cuántas plazas cuenta cada uno.

En detalle, son:

" El Camino ", ubicado en Olascoaga 390 esquina Ruta 20 (Corralitos, Guaymallén ). Desde la fundación comentaron que antes, cuando estaba situado en Ciudad, contaba con 90 plazas, ahora solo tiene 50 y 45 ya están ocupadas.

", ubicado en Olascoaga 390 esquina Ruta 20 (Corralitos, ). Desde la fundación comentaron que antes, cuando estaba situado en Ciudad, contaba con 90 plazas, ahora solo tiene 50 y 45 ya están ocupadas. En el refugio de REMAR para varones hay 60 plazas con probabilidad de aumentar a 80 o 90, informaron desde la comuna. Está ubicado en Dorrego 361, Las Heras. Para mujeres , REMAR cuenta con un refugio con 40 plazas en calle Federico Moreno 2246 de Ciudad .

para hay 60 plazas con probabilidad de aumentar a 80 o 90, informaron desde la comuna. Está ubicado en Dorrego 361, Para , cuenta con un refugio con 40 plazas en calle Federico Moreno 2246 de . En “ La Dignidad ” (ubicado en Allayme 856, Guaymallén ) hay capacidad para 27 personas, aunque la mitad de las plazas ya está ocupada, contó Mercedes.

” (ubicado en Allayme 856, ) hay capacidad para 27 personas, aunque la mitad de las plazas ya está ocupada, contó Mercedes. Desde la municipalidad de Ciudad también confirmaron a este medio que existe un refugio para personas mayores -dependiente de la Dirección de Adultos Mayores-, llamado "Los Toneles" en Godoy Cruz.

Durante el invierno del año pasado, el intendente Ulpiano Suarez, en conjunto con la Pastoral Social del Arzobispado de Mendoza y el Grupo Huentala, habilitó un refugio que “sí tenía un abordaje más integral”, destaca Mercedes.

“Estaba muy presente la municipalidad. [A las personas] les ayudaron a hacer currículums, a acercarse a entrevistas, controles médicos... Ese es el camino para acompañar a la gente que quiere salir de la calle, no solamente la cama. Hay un montón de problemas que el techo no soluciona”, completa.

Sin embargo, en el verano -especialmente uno como el corriente, con temperaturas extremas que presentan riesgos para la salud y las inclemencias temporales- este tipo de asistencias es menos habitual. A ello se suma que la Iglesia Nuestra Señora de la Merced no pudo mantener habilitados los baños en los que hombres y mujeres se higienizan. “Esas son las únicas duchas que hay para quienes viven en la calle. En el verano no las pudieron sostener y no hay otra alternativa”, señaló Mercedes.

La situación se complejiza aún más cuando las personas en situación de calle son asociadas -o responsabilizadas- a hechos de inseguridad. “Esto es peligroso porque se refuerza esa idea de que son vagos o delincuentes y la realidad es que las historias son infinitas. Mucha gente no tiene nada que ver con la delincuencia, sino que ha tenido mala suerte, malas experiencias de vida o cuestiones de salud mental”, puntualiza.

Y añade: “En una reunión con autoridades de la provincia nos comentaban sobre el problema que hay para acceder a programas de tratamiento de adicciones y salud mental. No hay tratamientos para quien no tiene recursos. Las adicciones y la falta de lugares para contener a la gente que quiere rehabilitarse es un problema gravísimo”.

Quienes estén interesados en sumarse como voluntarios a Puente Vincular, pueden comunicarse con la fundación por medio de sus redes sociales (@fundacionpuentevincular). Allí podrán coordinar una entrevista en la que se detallarán las actividades y ayudas que ofrecen.

Para ser voluntario no se exigen requisitos etarios ni de otra índole, sólo hay que “comprometerse y estar”, precisan. Por último, también se pueden realizar donaciones eventuales o participar como socios y realizar aportes mensuales.