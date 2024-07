En ese espacio, correspondientemente equipado y acondicionado para este propósito, el Grupo Huentala proveerá desayunos y artículos de higiene, mientras que la entidad religiosa proporcionará cenas.

La Ciudad de Mendoza abrió un refugio para albergar a personas en situación de calle

En cuanto a lo que compete al municipio, se informó que este será el encargado a lo relativo a la seguridad del espacio. Para ello, se dispondrá a personal de preventores y un efectivo policial en el ingreso al establecimiento. En adición, agentes de la municipalidad estarán acompañarán a los residentes durante su estadía.

Para cooperar con la limpieza y desinfección del lugar, la municipalidad también contratará un seguro de responsabilidad civil, que llevará a cabo estas tareas de forma semanal. Las camas y frazadas también serán provistas por la comuna en conjunto con el Liceo Militar General Espejo.

Personas en situación de calle: cómo funcionará el refugio invernal

El refugio invernal funcionará en un salón del complejo hotelero ubicado en San Juan 989 desde el 17 de julio hasta el 31 de agosto. Allí, mujeres, jóvenes y hombres (en, este caso, de 50 a 65 años), podrán albergarse desde las 20 horas hasta las 09 horas del día siguiente.

Según destacó el municipio, el horario de ingreso será de 20 a 21 horas. Asimismo, se llevará un registro diario de asistencia y control biométrico de todos los residentes, informó Ciudad.

gente en situación de calle, gente durmiendo en la calle, sin techo.jpg Foto: Yemel Fil

La respuesta de Ciudad a una problemática creciente

“Fruto del trabajo conjunto con el Arzobispado y la Pastoral Social de Mendoza, el sector privado (Grupo Huentala), el Liceo Militar General Espejo y el gobierno provincial, hemos habilitado un espacio para que personas en situación de calle puedan pasar la noche y protegerse del invierno. Esta dolorosa realidad se aborda con acciones concretas y una mirada humana. Por eso, desde la Ciudad agradecemos a quienes se han sumado a este trabajo en equipo”, expresó el intendente Ulpiano Suárez tras la rúbrica del acuerdo.

Con el fin de brindar una respuesta a esta alarmante realidad, en el Salón Amarillo se reunieron el jefe comunal, el Padre Marcelo de Benedectis, delegado episcopal para la Pastoral Social del Arzobispado de Mendoza, y María Staneloni y Eduardo Marticorena, representantes del Grupo Huentala, liderado por Julio Camsen.

Por su parte, el Padre Benedectis destacó que “con el intendente Ulpiano Suarez hemos estado en comunicación sobre este tema y armamos una mesa de diálogo, de trabajo, donde él convocó a personas del gobierno provincial y de la Pastoral Social. Fuimos elaborando, pensando juntos y se unieron voluntades del sector privado, que es el caso del Grupo Huentala para dar un lugar muy digno, y del Liceo Militar, a partir de esta vinculación que el municipio tiene con las instituciones”.

Y agregó: “Hace más de 10 años que venimos caminando con personas en situación de calle y lo que hemos visto, lo que agudizó la situación, fue el número creciente de ellas, no sólo de hombres sino también de mujeres y jóvenes. Con un invierno muy crudo que apareció no podíamos no dar respuestas”.