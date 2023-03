Polémica por Gran Hermano: "Una sociedad blanca y perfecta"

“¿Es en serio este tuiter? ¿Es de Laura Ubfal? Me calentó en serio. En Brasil o cualquier otro país ya estaría presa o pagando una multa como el corredor Nelson Piquet y agregó luego: “Sinceramente me da tristeza cuando una periodista dicen que una sociedad blanca y perfecta. Estamos hablando de racismo porque no quedaron morochos en la final. Mi Dios, qué furia tengo, ya tiene que actuar de oficio algún juez”.