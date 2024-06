Pobreza que duele: crece la demanda de asistencia en los municipios

Pedido de ayuda que crece de la mano de la pobreza

Pero no es el único. Maipú, por ejemplo, entrega módulos de alimentacion compuesto de once productos (leche, azúcar, fideos, etc.) en la unidad de Desarrollo del Municipio. Actualmente son más de 600 familias las que reciben esta ayuda, lo que significa un aumento. Desde la Municipalidad explicaron que, además, se hace un abordaje de la familia en situacion de emergencia alimenticia.