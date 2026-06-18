Paul McCartney cumple 84 años: la historia del Beatle que nunca se detuvo

Este 18 de junio , Paul McCartney cumple 84 años convertido en sinónimo de éxito musical. Con más de 100 millones de discos vendidos , 21 premios Grammy y un lugar indiscutido junto a The Beatles , el músico británico celebra su cumpleaños como uno de los artistas más exitosos y reconocidos de la historia.

James Paul McCartney nació en Liverpool el 18 de junio de 1942 . Su fama mundial se cimentó como bajista, vocalista y uno de los principales compositores de The Beatles , considerada la banda más popular e influyente en la historia de la música moderna.

A los 15 años conoció a John Lennon y se unió a su banda de skiffle, los Quarrymen, germen de lo que más adelante sería The Beatles. De ese encuentro surgió la dupla compositora Lennon-McCartney, una de las asociaciones más célebres del siglo XX, responsable de clásicos como "Yesterday", "Let It Be" y "Hey Jude".

Tras la separación de la banda en 1970, McCartney formó Wings junto a su primera esposa, Linda, y al guitarrista Denny Laine, con quienes alcanzó éxitos globales como "Mull of Kintyre", uno de los sencillos más vendidos en la historia del Reino Unido. En paralelo, desarrolló una sólida trayectoria como solista, colaborando con artistas de la talla de Michael Jackson y Stevie Wonder, y explorando géneros que van desde la música clásica hasta la electrónica.

Cifras que nadie puede igualar: los récords de McCartney que pocos poseén

Las cifras de su carrera son difíciles de igualar. McCartney acumula sesenta discos de oro y superó los 100 millones de álbumes y 100 millones de sencillos vendidos, tanto en solitario como con The Beatles. "Yesterday" se convirtió en la canción más versionada de la historia de la música popular, con más de 2.200 artistas que grabaron su propia interpretación.

Fue incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock, primero como integrante de The Beatles en 1988 y otra como artista individual en 1999. Su estantería de premios incluye 21 Grammy, ganados tanto en solitario como con la banda. Además, escribió o coescribió 32 canciones que alcanzaron el número uno en el Billboard Hot 100, y hasta 2014 había vendido más de 15 millones de unidades certificadas por la RIAA solo en Estados Unidos.

Paul McCartney - Cantante - The Beatles (1) Wings: la banda que encaminó a McCartney como un artista histórico. Foto: web

Así también quedó plasmado en los rankings más prestigiosos de la crítica musical. Ocupó el undécimo puesto entre los 100 Grandes Cantantes de la revista Rolling Stone y, como miembro de The Beatles, encabeza la lista de los 100 Grandes Artistas de la misma publicación. También figura tercero entre los 100 mejores bajistas y segundo entre los 100 Grandes Compositores, solo por detrás de Bob Dylan.

Su reconocimiento también trascendió lo musical, cuando junto a Lennon, Harrison y Starr, fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965, y en 1997 fue distinguido con el título de caballero por sus servicios a la música.

Más allá de cantar: cómo fue su vida personal

Más allá de los escenarios, McCartney participó activamente en causas benéficas internacionales vinculadas a los derechos de los animales, la lucha contra la caza de focas, la limpieza de minas terrestres, el vegetarianismo, la pobreza, la respuesta al coronavirus y la educación musical.

En el plano personal, se casó en tres ocasiones y es padre de cinco hijos. A sus 84 años, Paul McCartney sigue siendo sinónimo de música atemporal y un artista que, a lo largo de cada etapa de su carrera -como Beatle, líder de Wings y solista-, construyó uno de los legados más memorables de la historia cultural que unió al siglo XX con el XXI.