12 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Padres mendocinos, en la mira por el bullying escolar: así será la nueva medida

Con la reforma del Código de Contravenciones, los padres podrían ser sancionados por casos de acoso escolar en Mendoza. Matilde Pronotto, de Espacio FUNDAR, explica el alcance de la medida.

 Por Luis Calizaya

El acoso escolar es un problema recurrente en las escuelas de Mendoza y ha dejado episodios de extrema violencia entre alumnos. Ante el aumento de denuncias, la Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó un protocolo de actuación para abordar situaciones de bullying.

Aunque la medida busca prevenir el fenómeno en todos los niveles y modalidades, tanto en la gestión pública como en la privada, resta definir otra iniciativa clave a través de la Cámara de Senadores provincial que debe tratar una modificación del Código de Contravenciones, una medida que involucraría a los padres, con la posibilidad de derivar expedientes al juzgado de contravenciones.

Acoso escolar en Mendoza: cómo será la reponsabilidad penal de los padres

Desde Espacio FUNDAR, la doctora Matilde Pronotto explicó que, tras la media sanción a la modificación del Código de Contravenciones, la propuesta incorporaría artículos destinados a responsabilizar a los padres frente al acoso escolar de sus hijos.

Pronotto aclaró que la medida no se limita a sanciones inmediatas, sino que establece un protocolo con instancias previas de intervención orientadas a padres, alumnos y docentes, con un equipo interdisciplinario de apoyo. Si las familias no participan de esas instancias, la causa puede cerrarse y, posteriormente, derivarse al juzgado de contravenciones para su tratamiento sancionatorio.

La especialista subrayó que la sanción no se aplica de forma automática: primero debe agotarse el tratamiento previo; si este fracasa, el expediente avanza al juzgado. "Esto de responsabilizar a los progenitores responde al principio de responsabilidad parental", señaló Pronotto, "porque los padres son responsables de los actos de sus hijos".

Si bien las multas ya forman parte del sistema sancionatorio, Pronotto advierte que es crucial considerar las circunstancias familiares y las dificultades de comunicación entre escuela y hogar. "Observo muchos problemas para convocar a las familias y cierta expectativa de que en casa siempre estén presentes madre y padre, como ocurría años atrás", explicó, subrayando la necesidad de enfoques que tengan en cuenta la realidad sociofamiliar de cada caso.

