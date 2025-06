Nieve en Mendoza: por cuáles rutas se puede transitar y por cuáles no

Trabajos en caminos de Potrerillos afectados por la nieve

Fue el caso de la Ruta Provincial 89 en Potrerillos, donde los hombres de Vialidad están quitando la nieve acumulada durante la noche y además volcando una solución salina para eliminar el hielo de la calzada. El tramo está transitable, pero con máxima precaución por el hielo, se recomienda no utilizarlo si no es necesario teniendo en cuenta que las temperaturas máximas van a ser muy bajas y no está previsto que salga el sol durante toda la jornada.