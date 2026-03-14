14 de marzo de 2026
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San Rafael

Más conectividad aérea para San Rafael: anuncian nuevos vuelos y horarios hacia Buenos Aires

Anuncian cambios importantes en los vuelos entre San Rafael y Buenos Aires. Conocé qué novedades habrá en la conexión aérea y cómo impactarán en los viajes.

Más conectividad aérea para San Rafael: anuncian nuevos vuelos y horarios hacia Buenos Aires

Más conectividad aérea para San Rafael: anuncian nuevos vuelos y horarios hacia Buenos Aires

Por Sitio Andino Sociedad

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, junto a Aerolíneas Argentinas, anunció nuevos vuelos y horarios para viajar desde el departamento de San Rafael hacia Buenos Aires. A continuación, todos los detalles sobre esta nueva conexión aérea.

aeropuerto de San Rafael, Las Paredes
Más vuelos entre San Rafael y Buenos Aires

Más vuelos entre San Rafael y Buenos Aires

San Rafael amplía su conexión aérea con Buenos Aires

De acuerdo con la información difundida, se actualizaron los horarios de los vuelos que conectan San Rafael con Buenos Aires y, además, se sumará una nueva frecuencia semanal.

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A partir del 15 de abril, el departamento del sur mendocino contará con cinco vuelos semanales, que operarán los lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos. Este nuevo esquema busca fortalecer la conectividad aérea entre ambos destinos.

Cabe recordar que, durante la temporada baja, Aerolíneas Argentinas mantenía cuatro frecuencias semanales con distintos horarios, al menos hasta julio. Con la incorporación del nuevo servicio, la ruta pasará a tener cinco vuelos por semana, manteniendo un horario fijo que facilita la planificación de los viajes.

En cuanto a los horarios, el vuelo partirá desde Buenos Aires a las 9:15 y llegará a San Rafael a las 11:10. El regreso está previsto a las 11:50, con arribo a Buenos Aires a las 13:20. Esta ampliación permitirá mejorar las opciones de traslado tanto para residentes y turistas como para el sector productivo, que depende de una mayor conectividad con la capital del país.

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