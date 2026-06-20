Manuel Belgrano y su legado en la construcción de la identidad nacional argentina

20 de junio: el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano y el Día de la Bandera

Este 20 de junio , Argentina conmemora una de las fechas más significativas de su calendario patrio: el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano , creador de la bandera nacional. Además, se celebra el Día de la Bandera . En esta nota, te contamos todos los detalles.

Manuel Belgrano fue una de las figuras más influyentes en los años que dieron origen a la Argentina. A lo largo de su vida se desempeñó en múltiples ámbitos : ejerció como abogado, impulsó ideas económicas innovadoras para su época, participó activamente en la política y asumió responsabilidades militares durante los conflictos por la emancipación del territorio. Su compromiso con la causa revolucionaria lo llevó a integrar el primer gobierno patrio surgido en 1810 y a conducir campañas militares decisivas, entre las que sobresalen los triunfos obtenidos en Tucumán y Salta.

En medio de las luchas por la independencia, surgió la necesidad de distinguir a las fuerzas patriotas de las tropas realistas. Con ese propósito, Belgrano promovió el uso de una insignia compuesta por los colores celeste y blanco, tonalidades que posteriormente darían identidad a la bandera argentina . El 27 de febrero de 1812 se realizó por primera vez el izamiento de este emblema, que con el tiempo se convertiría en uno de los símbolos más representativos de la nación.

argentina bandera.jpg La bandera argentina fue creada por el prócer argentino Manuel Belgrano

Aunque la bandera nació en febrero, cada 20 de junio se celebra el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano, quien falleció en esa fecha en 1820. La conmemoración fue oficializada muchos años después mediante una ley nacional sancionada en 1938, con el propósito de reconocer el legado de quien había creado el símbolo patrio.

Belgrano fue un ferviente defensor de la educación y del pensamiento basado en el conocimiento. Convencido de que el progreso de los pueblos dependía de la formación de sus habitantes, impulsó iniciativas educativas y promovió valores que contribuyeran a construir una sociedad más justa y autónoma.

A pesar de la importancia de sus aportes para el nacimiento del país, sus últimos años estuvieron marcados por dificultades económicas. Falleció el 20 de junio de 1820 en una situación de gran austeridad, dejando como herencia una obra fundamental para la historia argentina y un ejemplo de dedicación al bien común.

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