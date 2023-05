Lupus: qué se sabe de esta enfermedad que afecta principalmente a mujeres

En diálogo con Sitio Andino, Matías Benavente, médico reumatólogo de Osep explicó de qué se trata. “Es una enfermedad en la cual nuestro sistema inmune nos deja de reconocer como propio y nos ataca. Esto produce múltiples manifestaciones con síntomas muy diversos como: dolores articulares- incluso, inflamación de las articulaciones- compromiso del riñón, también a nivel pulmonar y del corazón . Por lo tanto, al abarcar tantas áreas, es muy difícil de diagnosticar porque a veces los síntomas no son completamente claros o comienza a poco y avanzan hasta que podemos hacer el diagnóstico”.

“Por este motivo, es importante consultar a un reumatólogo porque el diagnóstico no siempre es sencillo . Se requieren análisis de laboratorio que son de alta complejidad, con lo cual hay que ser muy específico a la hora de pedirlos y otros más complejos como una biopsia de riñón en el caso de que el paciente tenga problemas renales. Puede ser necesario también una resonancia, entre otros”, agregó el profesional del Hospital El Carmen.

¿Podría ser Lupus?

El lupus, ¿se puede prevenir?

“No, no es prevenible. Esta es una enfermedad autoinmune y crónica que puede tratarse y eso sí es importante: diagnosticarla y tratarla precozmente porque eso va a disminuir muchísimo las complicaciones. Incluso, una paciente que está bien tratada desde el principio puede llegar a no tener ninguna discapacidad por el lupus y llevar así una vida completamente normal. Sin embargo, si el paciente viene muy tardíamente ya puede presentar otras manifestaciones como, por ejemplo, una insuficiencia renal y conducir a un trasplante renal u otras complicaciones de severidad muy importantes. Incluso, el lupus puede alcanzar tal gravedad que puede causar la muerte ”, señaló el reumatólogo.