image.png Los frutos secos que protegen el corazón, entre otros beneficios

Por otro lado, las almendras no se quedan atrás en cuanto a beneficios para la salud. Según la Fundación Española del Corazón, el consumo regular de almendras contribuye a mejorar los perfiles de lípidos en sangre, reduciendo los niveles de colesterol LDL, el llamado colesterol "malo". Las almendras también son ricas en minerales como el calcio, esencial para la salud ósea. Un estudio de la Universidad de Pensilvania, publicado en la Journal of the American College of Nutrition, sugiere que las almendras pueden prevenir la osteoporosis al incrementar significativamente los niveles de calcio en la sangre.