Llegar a fin de mes: cómo sobreviven vecinos de barrios populares en época de crisis

La crisis económica que está atravesando el país es cada día más insostenible. Las frases más usadas últimamente por la población son: "no llego a fin de mes", "necesito otro trabajo", "la plata no alcanza". Sumado a esto, está el miedo por reducción de personal en las empresas y la incertidumbre de qué sucederá en el país en este año electoral.

Barrio Cuesta del Sol Godoy Cruz almacenes humildes casas, venta puerta a puerta de pan y tortitas Para enfrentar la crisis económica Elena vende pan y tortas en su casa. Foto: Cristian Lozano

“Me pude comprar una amasadora para hacer tortas y pan casero. La pieza de pan sale $350 y las tortas salen $600 la docena”, describió la vendedora.

Además, agregó que “los vecinos suelen venir y pedir media docena porque es algo de todo los días, pero se privan por el tema de la plata, me van intercalando. A veces, me suelen comprar un pan y cortarlo finito para que les alcance ”.

En relación a los artículos de librería, Elena aseguró que los insumos le aumentan un 20% semanal, “es muchísimo”, exclamó. “La resma para hacer fotocopias salía $1800 y ahora vale $2500 más el gasto de ir al centro y comprarla en las casas mayoristas”.

A pocas cuadras de ella se encuentra Marcela, dueña de un almacén quien describió: “Estamos muy mal, abrí hace un poco más de un mes, no levanta la venta. Lo que más sale es el arroz, fideos, huevos y harinas” y agregó: “ Traigo pocas golosinas porque casi no se venden ”.

“Tenemos fiambre, lácteos, pero se vende poco. Abro a las 9 de la mañana y cierro a las doce de la noche y no llego a vender 20 mil pesos. Es muy poco lo que se vende”, expresó.

La entrevistada mencionó que la gente va y compra “de a poquito”. “El fiambre es por 100 gramos de cada uno, el pan vienen y te piden 200 pesos. Estamos mal. La bebida es lo más caro junto con los fiambres ”.

Por último dialogamos con Rosa, se sustenta con la venta de artículos de limpieza, quien resaltó: “Por ahí vendemos, por ahí no. Nosotros vendemos los productos concentrados desde las fábricas, aumentó todo un montón”, y agregó: “ Los productos de limpieza aumentan más que cualquier otro insumo, no todos los días te va bien. Un día vendes, un día no y así”.

Barrio Cuesta del Sol Godoy Cruz almacenes humildes casas Foto: Cristian Lozano

"La gente te compra con la plata en la mano", describió Rosa, “te traen 30 pesos, 50 pesos y lo que más se vende es jabón, detergente, cloro y desinfectante", finalizó.