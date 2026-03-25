Las universidades resisten: suben en rankings globales en medio de la crisis

Aún con recortes presupuestarios, la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento y una crisis económica generalizada, las universidades de la Argentina no se dejan vencer. De ello da cuenta el Ranking QS 2026, que refleja avances en varias disciplinas y posicionó nuevamente a instituciones como la UNCUYO dentro del mapa académico mundial.
La nueva edición del QS World University Rankings by Subject confirmó que, pese a las dificultades económicas, las instituciones del país sostienen e incluso mejoran su posicionamiento internacional. El informe evalúa más de 21.000 programas académicos en casi 2.000 universidades de todo el mundo, distribuidos en cinco grandes áreas del conocimiento.
Universidades argentinas: crecimiento en rankings pese al ajuste
En este contexto, Argentina logró 134 apariciones en distintas disciplinas, distribuidas en 16 universidades, con un saldo positivo en su desempeño general: más posiciones en alza que en descenso, en un escenario de creciente competencia global.
Uno de los datos más relevantes es que el país mantiene 18 disciplinas dentro del top 100 mundial, lo que refleja la continuidad de estándares académicos de alto nivel. Este resultado adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el impacto del recorte cercano al 40% en el presupuesto universitario aplicado por el gobierno de Javier Milei, una medida que, al menos por ahora, no logró erosionar el rendimiento global del sector.
El área más sólida vuelve a ser Artes y Humanidades, donde seis universidades argentinas se posicionan entre las 500 mejores del mundo. Este crecimiento sostenido contrasta con las dificultades financieras y confirma la consolidación del país en este campo del conocimiento.
En ese mapa, la Universidad de Buenos Aires continúa liderando a nivel nacional. La institución concentra cerca de un tercio de las apariciones argentinas y se destaca por ubicar varias disciplinas entre las mejores del mundo, siendo la única del país con carreras dentro del top 50 global, especialmente en áreas como Lenguas Modernas, Derecho y Antropología.
Detrás se posicionan la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba, que consolidan su presencia en múltiples disciplinas y muestran avances en el ranking. Algunas universidades privadas también logran insertarse en puestos específicos.
UNCUYO en el Ranking QS: mejora en Artes y continuidad en Física
Para Mendoza, el dato clave es el desempeño de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), que logró mejorar su posición en Artes y Humanidades, avanzando de un rango inferior al grupo superior dentro de las mejores universidades del mundo. Además, la casa de estudios mantiene su presencia en Física y Astronomía, sosteniendo su lugar en el ranking internacional y reafirmando su perfil académico en áreas científicas.
A nivel regional, Argentina se mantiene entre los principales referentes de América Latina, aunque por detrás de países como Brasil y México, que muestran una mayor expansión en cantidad de instituciones rankeadas. Sin embargo, el desempeño argentino adquiere un valor diferencial si se lo analiza en relación con el contexto económico y político local.
Los resultados se conocen en paralelo al conflicto entre las universidades públicas y el Ejecutivo por el financiamiento. Desde el sector académico advierten sobre una significativa pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, mientras reclaman la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias.