Las universidades resisten: suben en rankings globales en medio de la crisis

Con menos recursos y en tensión con el Gobierno nacional, las universidades argentinas logran sostener su calidad educativa.

Aún con recortes presupuestarios, la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento y una crisis económica generalizada, las universidades de la Argentina no se dejan vencer. De ello da cuenta el Ranking QS 2026, que refleja avances en varias disciplinas y posicionó nuevamente a instituciones como la UNCUYO dentro del mapa académico mundial.

La nueva edición del QS World University Rankings by Subject confirmó que, pese a las dificultades económicas, las instituciones del país sostienen e incluso mejoran su posicionamiento internacional . El informe evalúa más de 21.000 programas académicos en casi 2.000 universidades de todo el mundo, distribuidos en cinco grandes áreas del conocimiento.

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En este contexto, Argentina logró 134 apariciones en distintas disciplinas , distribuidas en 16 universidades, con un saldo positivo en su desempeño general: más posiciones en alza que en descenso, en un escenario de creciente competencia global .

Uno de los datos más relevantes es que el país mantiene 18 disciplinas dentro del top 100 mundial , lo que refleja la continuidad de estándares académicos de alto nivel. Este resultado adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el impacto del recorte cercano al 40% en el presupuesto universitario aplicado por el gobierno de Javier Milei, una medida que, al menos por ahora, no logró erosionar el rendimiento global del sector.

Universidad de buenos aires - 61140 La Universidad de Buenos Aires continúa liderando a nivel nacional en el ranking QS 2026.

El área más sólida vuelve a ser Artes y Humanidades, donde seis universidades argentinas se posicionan entre las 500 mejores del mundo. Este crecimiento sostenido contrasta con las dificultades financieras y confirma la consolidación del país en este campo del conocimiento.

En ese mapa, la Universidad de Buenos Aires continúa liderando a nivel nacional. La institución concentra cerca de un tercio de las apariciones argentinas y se destaca por ubicar varias disciplinas entre las mejores del mundo, siendo la única del país con carreras dentro del top 50 global, especialmente en áreas como Lenguas Modernas, Derecho y Antropología.

Detrás se posicionan la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba, que consolidan su presencia en múltiples disciplinas y muestran avances en el ranking. Algunas universidades privadas también logran insertarse en puestos específicos.

UNCUYO en el Ranking QS: mejora en Artes y continuidad en Física

Para Mendoza, el dato clave es el desempeño de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), que logró mejorar su posición en Artes y Humanidades, avanzando de un rango inferior al grupo superior dentro de las mejores universidades del mundo. Además, la casa de estudios mantiene su presencia en Física y Astronomía, sosteniendo su lugar en el ranking internacional y reafirmando su perfil académico en áreas científicas.

UNC cuyo, uncuyo, recortes, Facultad de ciencias políticas y sociales La UNCuyo fue reconocida en dos disciplinas por el Ranking QS. Foto: Cristian Lozano

A nivel regional, Argentina se mantiene entre los principales referentes de América Latina, aunque por detrás de países como Brasil y México, que muestran una mayor expansión en cantidad de instituciones rankeadas. Sin embargo, el desempeño argentino adquiere un valor diferencial si se lo analiza en relación con el contexto económico y político local.

Los resultados se conocen en paralelo al conflicto entre las universidades públicas y el Ejecutivo por el financiamiento. Desde el sector académico advierten sobre una significativa pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, mientras reclaman la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias.