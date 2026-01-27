Universidad y ranking: El preocupante dato que explica por qué Brasil y Chile ya superan a la Argentina

El ecosistema de la universidad y ranking para el ciclo 2025-2026 revela una transformación profunda en la educación superior internacional. En este escenario, las instituciones argentinas enfrentan una paradoja: mantienen un prestigio histórico y calidad en sus egresados, pero pierden posiciones globales debido a la falta de financiamiento y la baja producción científica indexada.

La jerarquía de la educación superior en 2026 está dictada por tres organizaciones principales: QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) y el Ranking de Shanghai (ARWU) . Estas entidades evalúan dimensiones que van desde la reputación académica y la empleabilidad hasta la sostenibilidad y el impacto de la investigación científica de élite.

En la cima del mundo , el Massachusetts Institute of Technology (MIT) lidera el listado QS por decimocuarto año consecutivo. Por su parte, la Universidad de Oxford ratifica su superioridad en THE por décimo año consecutivo. El éxito de estas instituciones anglosajonas radica en una inversión masiva en investigación y una integración orgánica con el sector industrial.

El posicionamiento de Argentina en los informes 2025-2026 muestra un declive sistémico. Aunque la Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene en el puesto 84 de QS, bajó 13 posiciones respecto al año pasado. El dato más alarmante surge de la comparativa regional: en el ranking THE de América Latina 2026, no hay ninguna universidad argentina dentro de las primeras 50. La fortaleza de la UBA radica en su reputación , con puntajes casi perfectos en la valoración de académicos y empleadores (99.9/100). No obstante, el sistema enfrenta fallas estructurales que impiden escalar posiciones.

Universidad de buenos aires - 61140 La Universidad de Buenos Aires sigue siendo la mejor del país

El verdadero escollo es el déficit crítico en citaciones e impacto científico, donde la institución apenas alcanza un 2.3/100. Esta "falla" responde a que gran parte de la investigación argentina se publica en español o en revistas regionales no indexadas en la base Scopus, que es la fuente exclusiva para estas mediciones. A esto se suma la crisis de financiamiento, la parálisis de programas científicos y la cancelación de contratos con editoriales internacionales, lo que priva a los académicos locales de bibliografía de vanguardia y fomenta la fuga de cerebros.

Comparativa regional: Argentina frente al avance de Brasil

A nivel latinoamericano, Argentina ha cedido el liderazgo absoluto que ostentaba años atrás. Por primera vez, no hay ninguna universidad argentina dentro de las primeras 50 del ranking THE de América Latina. Este espacio ha sido ocupado por países con presupuestos más estables:

Brasil: Lidera con 59 instituciones en el Top 1000 mundial.

Lidera con 59 instituciones en el Top 1000 mundial. Chile: Cuenta con 29 universidades destacadas.

Cuenta con 29 universidades destacadas. México: Posee 21 instituciones en los puestos de élite regional.

Posee 21 instituciones en los puestos de élite regional. Argentina: Solo logra posicionar 9 casas de estudio en el rango global.

Detrás de la UBA (puesto 84), la Universidad Nacional de La Plata se ubica en el puesto 458 de QS, seguida por las instituciones privadas líderes: la Universidad Católica Argentina (517) y la Universidad Austral (519). En el caso de THE, la Austral es la mejor posicionada del país debido a que la UBA no participa en el proceso de recolección de datos voluntario de esa entidad.

Universidad Nacional de La Plata Universidad y rankings: la Universidad Nacional de La Plata se ubica en el puesto 458

Mendoza en el mapa: la situación de la UNCuyo

Dentro del análisis de universidad y ranking, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) mantiene una presencia sólida y competitiva, especialmente en áreas específicas como las Ciencias Sociales. En esta disciplina, la casa de estudios mendocina logró sostenerse junto a otras grandes instituciones nacionales como las de Córdoba y Rosario.

Sin embargo, el informe advierte que la UNCuyo queda fuera del "top 1000" en las mediciones más estrictas de Times Higher Education. Al igual que el resto del sistema nacional, el principal obstáculo para la institución local es la barrera del idioma en las publicaciones de impacto internacional. Esta situación invisibiliza la excelencia que ocurre en las aulas mendocinas, ya que la producción científica local no logra ser debidamente contabilizada en los foros de evaluación global por falta de recursos para su internacionalización.

UNCuyo, Universidad Nacional de Cuyo, fachada La Universidad Nacional de Cuyo no logró ingresar en el top mil. Foto: Prensa Universidad Nacional de Cuyo

La universidad argentina se encuentra en una encrucijada crítica donde el prestigio acumulado durante décadas ya no alcanza para frenar el declive en los escalafones internacionales. Mientras potencias regionales como Brasil consolidan la ciencia como una inversión estratégica para escalar posiciones, nuestro país corre el riesgo de convertir a la UBA en un (débil) faro aislado, rodeada de instituciones que, a pesar de su potencial humano, quedan invisibilizadas por la falta de recursos para competir en la liga de la excelencia mundial.