Las ferias mendocinas como espacios de crecimiento económico para emprendedores en tiempos de crisis

En un contexto económico desafiante para las familias mendocinas, cada vez más personas buscan alternativas para generar ingresos. Entre esas opciones, las ferias mendocinas se consolidaron como espacios que no solo impulsan la venta, sino que también visibilizan el trabajo de los emprendedores .

La provincia de Mendoza reúne a miles de emprendedores que desean dar a conocer sus productos y creaciones. A la par, existen organizadores que apuestan por acompañarlos y brindarles un lugar donde crecer, como ocurre con las ferias más reconocidas de Mendoza . Detrás de cada stand y cada evento, hay historias de esfuerzo, superación y desarrollo personal.

Benditta Feria surgió en plena pandemia gracias a la iniciativa de Danira Pellinacci y Julieta Navarro , dos amigas con espíritu emprendedor desde la infancia. A lo largo del camino conocieron a otros emprendedores y decidieron crear un espacio que los reuniera , dando vida a la feria que hoy organizan.

El impacto de Benditta Feria es significativo . Según sus organizadoras, el 80% de los participantes son mujeres que encontraron allí una forma de sostener a sus familias tras el cierre de locales por la crisis sanitaria o económica. “Realmente creemos que para la mayoría la feria es un espacio con el que cuentan todos los fines de semana. Muchos están fijos y van con nosotros a donde estemos”, afirmó Danira Pellinacci de Benditta Feria.

Las ferias mendocinas se consolidaron como espacios que visibilizan el trabajo de los emprendedores

Más allá del aspecto económico, estas ferias también se convierten en espacios de contención y comunidad. “Nos inspira ver la evolución de los emprendedores: algunos llegan a su primera feria con un solo tablón de productos y al tiempo ya no les alcanza el espacio para mostrar todo lo que lograron producir. Las ferias son amigos, son festejos y compañía cuando algo va mal”, expresó.

Benditta Feria 1.jpeg El impacto de Benditta Feria es significativo

Diseño Libre: más de una década de impulso emprendedor

Con un recorrido distinto, pero con la misma misión de apoyar a los emprendedores, María Fernanda Idiart, diseñadora de modas, lidera Diseño Libre Eventos desde 2010. Su objetivo es ofrecer espacios de visibilidad, crecimiento y comercialización para diseñadores, artistas y emprendedores locales.

diseño libre, mendoza Su objetivo es ofrecer espacios de visibilidad, crecimiento y comercialización

Respaldada por un equipo de especialistas en comunicación, diseño gráfico y prensa, entre otros Idiart ha consolidado una de las ferias más reconocidas de Mendoza, que reúne a más de 100 emprendedores. "Uno de los objetivos es fomentar espacios de comercialización compartidos, generando redes de colaboración entre colegas con intereses afines, además de impulsar el desarrollo de nuevos emprendimientos, facilitando un entorno de crecimiento y acompañamiento para quienes inician su camino hacia la independencia económica", afirmó Fernanda.

"Me inspiró la necesidad de incluirme en el mercado y mi objetivo es generar eventos y espacios donde la gente puede conocer a los emprendedores locales, donde puedan adquirir productos nuevos", añadió.

La propuesta combina productos de decoración, mates, marroquinería, moda circular, juguetes artesanales, gastronomía y cerveza artesanal, junto con actividades recreativas: música en vivo, juegos para niños, sorteos, espacios pet friendly y clases gratuitas de yoga o zumba.

Diseño Libre.jpeg Idiart ha consolidado una de las ferias más reconocidas de Mendoza

"Realmente existe una necesidad en la gente de poder encontrar productos originales, únicos y con este valor agregado de lo artesanal. Es por esto que los resultados que he visto de los emprendedores es algo que me impacta muchísimo. Muchos empiezan de una manera muy humilde y vemos como con los años van creciendo, capacitándose y distinguiendo sus productos para en un futuro tener sus propios locales", comentó Fernanda Idiart.

Historias de emprendedores que apuestan por sus productos

Entre los tantos proyectos que se presentan en estas ferias se encuentra Melonwear, un emprendimiento familiar de ropa interior y medias de diseño. Alejandra, junto a su esposo y su hija de 7 años, participa desde hace dos años en Benditta Feria, espacio que marcó un antes y un después en su emprendimiento.

ferias en mendoza, economía, emprendedores Melonwear es un emprendimiento familiar de ropa interior y medias de diseño

“Empezamos con la idea de ofrecer productos funcionales, pero también divertidos, cómodos y de calidad”, contó Alejandra. En un principio sus ventas eran exclusivamente virtuales, hasta que descubrieron Benditta Feria. “Me encantó que tuvieran en cuenta a los niños, vi que eran ferias muy familiares y con mucha convocatoria”, agregó.

Gracias a ese espacio, lograron mayor visibilidad, llegaron a nuevos clientes y pudieron recibir un feedback directo con el público. “En términos de ventas nos va muy bien porque son puntos muy estratégicos, pero lo más importante es el empujón de motivación y confianza que te da estar ahí”, resaltó.

emprendedores, ferias en mendoza Gracias a ese espacio, lograron mayor visibilidad, llegaron a nuevos clientes y pudieron recibir un feedback directo

“Participar en Benditta Feria es una gran oportunidad para dar a conocer nuestro emprendimiento familiar. Como emprendedora, estar en un espacio organizado, con tanta visibilidad y rodeada de otros emprendedores que son un 10, me hace sentir parte de una comunidad que valora el trabajo, el respeto y todo lo hecho con amor”, aseguró.

Con un estilo diferente, pero con la misma pasión, Nicolás Giménez, joven mendocino de 20 años que estudia Diseño Gráfico y Publicidad, participa en Diseño Libre con su emprendimiento Piola, dedicado a la creación de stickers.

emprendedor, ferias en mendoza Nicolás Giménez participa en Diseño Libre con su emprendimiento de stickers llamado Piola

“Piola nace de la idea de darle vida y estilo a las cosas. Con un simple sticker cualquier persona se puede sentir identificada”, explicó. Al incorporarse a Diseño Libre descubrió un espacio donde miles de emprendedores muestran su talento.

“Como emprendedor me parece una oportunidad enorme poder participar de Diseño Libre, además de dar a conocer mi proyecto personal, conocer gente nueva y que las personas se sientan identificadas con lo que hago. Los resultados son muy positivos, no solo en ventas, sino en visibilidad, contactos y un crecimiento personal increíble”, destacó.

ferias en mendoza, emprendedores "Los resultados son muy positivos, no solo en ventas, sino en visibilidad, contactos y un crecimiento personal increíble”, destacó

Ferias mendocinas: espacios de crecimiento comunitario

Las ferias mendocinas como Benditta Feria y Diseño Libre se han convertido en mucho más que simples espacios de venta: son verdaderos puntos de encuentro comunitario, donde los emprendedores encuentran un escenario para crecer, capacitarse y conectar con el público. En un contexto económico adverso, estos proyectos representan redes de apoyo, oportunidades de independencia económica y espacios de inspiración colectiva que fortalecen tanto a quienes emprenden como a quienes valoran lo artesanal, lo local y lo hecho con amor.