La terrible experiencia que padeció por caminar descalza por una playa.

En el clip, que se volvió viral, la joven explicó qué fue caminaba por la arena cuando sintió que algo le picó en su pie, pero no sabía con exactitud qué había sido. "Fui a la playa, todo iba bien hasta que..." , expresó la joven en el vídeo.

No obstante, lo que le preocupaba no era solo que algo desconocido la picó, sino que empezó a sentir que algo "caminaba dentro" de su pie. A continuación, la muchacha fue mostrando cómo la zona donde sufrió la picadura se le fue infamando poco a poco y, cada vez era más alarmante .

En la grabación, la chica mostró que realizó una consulta con un médico, el cual le recetó un medicamente para la picadura. Sin embargo, en esa zona se le formó una bola con un líquido amarillo. Algo que la dejó con aún con más dudas y sobre todo temor por las consecuencias.

Finalmente la joven explotó esa especie de ampolla que le salió por la picadura y contó que le explicaron que había sido picada por una "larga migrans", un término clínico que designa una erupción dérmica, que es producida por larvas de gusanos nematelmintos, que se originan gracias a las ascárides (parásitos). Los huevos de estos parásitos se encuentran en los intestinos de perros y gatos.

El vídeo se viralizó en la plataforma china y en otras redes sociales. Actualmente posee más de 7.2 millones de visualizaciones, 133 mil me gusta y unos 2500 comentarios de usuarios que quedaron, en su mayoría, traumatizados por lo que le sucedió a la tiktoker.

"A mí también me pasó cuando fui a la playa, Justo en uno de los dedos, estuve con muchos doctores hasta que uno me dijo que era", "Nuevo temor activado", "Ahora solo caminaré en la playa con botas", "La arena tiene bacterias por eso no es recomendable tampoco enterrarse en la arena", fueron algunas de las experiencias y consejos que dejaron los internautas.

Por último, ante las consultas de los usuarios, Navarro confirmó que efectivamente había sido una larva la que le había picado y que ahora su pie estaba mejor. "Gracias a todos por sus consejos y buenos deseos. Mi dedo ya está mucho mejor. Si fue una larva", sentenció. / Crónica