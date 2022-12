Era su primer día de trabajo, pidió faltar y se lo negaron: mirá lo que hizo.

La negativa de la jefa no tardó en llegar argumentando que no se presentó a la charla de presentación en su trabajo y le advirtió que si llegaba tarde no iba a tener tiempo libre e iría “directo a limpiar los pisos”.

La nueva empleada optó entonces por renunciar.

La publicación de la flamante empleada superó las 3 millones 800 mil reproducciones en Tiktok, más de 253 mil “Me Gusta”, y una infinidad de comentarios que abrió una grieta sobre la posibilidad que no consiguen otras personas que buscan empleo.

“La gente de Recursos Humanos estaban mirando algún partido del mundial cuando les tocó hacer esta entrevista”, sostuvo uno de los usuarios que miró los videos en la red social, que fue separado en dos partes y los usuarios esperan con ansias una tercera que le dé un cierre a la historia.

Otra de las usuarias, que según lo expuesto se desempeña en recursos humanos sostuvo: “Yo recluto, no tengan miedo de preguntar por sus derechos en el trabajo y el primer día puede pasar de todo hasta muchos se enferman”.

Entre varios comentarios, se destacaba un lamento casi generalizado que recriminaban “las ganas de trabajar” que tenía la joven y sostenían que muchos no encuentran la posibilidad de tener un trabajo con el contexto actual.

“A mí me preocupa más que la hayan tomado, ¿qué persona o empresa seria toma alguien así para trabajar?”, manifestó una de las internautas criticando la actitud que tuvo la persona que se convirtió en viral. / Crónica