Mercado laboral: el Gobierno asegura que se crearon 400 mil empleos, pero crece la informalidad

El debate sobre la evolución del mercado laboral argentino volvió a ocupar el centro de la escena pública el fin de semana tras un extenso descargo difundido en redes sociales por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger . En su mensaje, el funcionario defendió la política económica del gobierno de Javier Milei y rechazó las críticas provenientes de sectores sindicales y de la oposición, que advierten sobre un proceso de creciente precarización del empleo y, sorprendentemente, aseguró que en este mandato se han generado 400 mil puestos de trabajo .

Acomodando a su relato los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y de la Cuenta de Generación del Ingreso elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , Sturzenegger sostuvo que la economía argentina se encuentra en una etapa de expansión laboral . Según su interpretación, el crecimiento económico registrado durante los primeros años de la actual gestión, con tasas del 6,6% y 3,5% , habría generado una dinámica de creación de puestos de trabajo que contradice los diagnósticos más pesimistas.

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De acuerdo con las cifras presentadas por el ministro, entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 se registró un incremento neto cercano a los 400.000 puestos de trabajo . El dato surge de un promedio anual de alrededor de 200.000 nuevas ocupaciones , lo que habría llevado el total de personas empleadas en el país de 22,2 millones a más de 22,6 millones .

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“Los puestos de trabajo están creciendo fuertemente”, afirmó Sturzenegger al presentar el balance de los primeros años de gestión. Sin embargo, el propio funcionario reconoció que el aumento del empleo está acompañado por una transformación significativa en su estructura .

La totalidad del crecimiento se explica por el aumento del trabajo informal y del empleo independiente (principalmente monotributistas), mientras que el empleo asalariado formal mostró un retroceso considerable. Según los datos difundidos por el ministro, durante el período analizado se generaron aproximadamente 630.000 ocupaciones informales o por cuenta propia, mientras que los puestos formales disminuyeron en unos 222.000.

Esta modificación en la composición del mercado laboral es el punto que concentra las críticas de las organizaciones sindicales y de distintos analistas del mundo del trabajo, que advierten sobre el deterioro de la calidad del empleo.

image Federico Sturzenegger desató la polémica con su análisis del mercado laboral en la Argentina

La discusión sobre la calidad del trabajo

Frente a las acusaciones de precarización, Sturzenegger intentó relativizar la preocupación sindical al sostener que la migración hacia modalidades de trabajo independiente no implica necesariamente una pérdida de ingresos. Según su análisis, el ingreso promedio de un trabajador independiente alcanzó en 2025 los 1.460.000 pesos mensuales, superando los 1.300.000 pesos que percibe en promedio un asalariado.

Para el funcionario, esta diferencia reflejaría una reconfiguración del mercado laboral acorde con nuevas formas de organización económica y productiva. En ese marco, defendió las reformas impulsadas por el gobierno y la necesidad de avanzar en una mayor flexibilización normativa.

Otro de los puntos abordados en su exposición fue la evolución de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que en los últimos meses mostraron una reducción significativa en la cantidad de inscriptos.

Sturzenegger atribuyó la mayor parte de esa caída a la depuración del padrón del Monotributo Social. Según explicó, el programa había sido “inflado artificialmente” durante la administración anterior y su número de beneficiarios se redujo de 653.400 a menos de 250.000 una vez restablecido el pago obligatorio de la cuota correspondiente al sistema de salud.

Sectores que crean y destruyen empleo

El informe presentado por el ministro también incluyó un análisis sectorial del empleo. Según los datos oficiales, doce de los diecisiete sectores productivos relevados por las estadísticas del INDEC registraron creación de puestos de trabajo durante el período analizado.

Sin embargo, uno de los sectores tradicionales del empleo en la economía argentina mostró una fuerte contracción. La construcción explicó cerca del 80% de las bajas registradas en los sectores que perdieron empleo, reflejando el impacto de la paralización de la obra pública y del ajuste fiscal implementado por el gobierno.

En contraste, el funcionario destacó la evolución de la industria manufacturera, que según las cifras oficiales habría generado cerca de 40.000 nuevos puestos de trabajo desde el inicio de la gestión de Milei.

Las críticas desde el mundo del trabajo

Las interpretaciones oficiales, sin embargo, fueron rápidamente cuestionadas por especialistas en economía laboral. Uno de ellos es el investigador Luis Campos, quien analizó los datos del empleo registrado y advirtió sobre una tendencia diferente a la presentada por el gobierno.

Según Campos, los indicadores del mercado laboral muestran señales de preocupación, particularmente en sectores de gran peso en el empleo urbano, como el comercio y la industria. El economista señaló que durante el segundo semestre de 2025 el comercio comenzó a transitar una fase contractiva que, de profundizarse, podría tener efectos significativos sobre la dinámica laboral.

En ese mismo sentido, sostuvo que la caída del empleo formal en la industria y el comercio no fue compensada por otros sectores de la economía. Incluso actividades que habían sido presentadas como las principales beneficiarias del nuevo esquema económico, como el agro, la minería y la intermediación financiera, también habrían reducido su dotación de personal durante los últimos meses del año.

Campos también mencionó la evolución del empleo público, donde la reducción de puestos se desaceleró hacia fines de 2025, aunque los niveles de ocupación continúan ubicándose entre los más bajos de los últimos tres años. En ese caso, explicó, el ajuste se expresó con mayor intensidad en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que en la cantidad de puestos eliminados.

Un debate que seguirá abierto

Pese a las diferencias de interpretación, ambos diagnósticos coinciden en un punto: el mercado laboral argentino atraviesa una etapa de transformación estructural. Mientras el gobierno interpreta ese proceso como una modernización hacia modalidades laborales más flexibles, los críticos advierten sobre el avance de formas de empleo más inestables y con menor protección social.

En su conclusión, Sturzenegger afirmó que la economía argentina está dejando atrás una década de estancamiento y que el nuevo escenario exige adaptaciones institucionales que acompañen la expansión de formas de trabajo independientes.

Para los especialistas del mundo del trabajo, en cambio, el verdadero interrogante no reside en la cantidad de empleos creados, sino en la calidad de esos puestos y en su capacidad para sostener ingresos estables y protección social en el largo plazo.

En esa tensión entre flexibilidad, seguridad laboral y el crecimiento de empleos, pero porque cada trabajador tiene más de un trabajo, se perfila uno de los debates centrales que marcarán la evolución del mercado de trabajo argentino en los próximos años.