La provincia de Mendoza busca padrinos y madrinas para acompañar a niños y adolescentes

El Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza invita a sumarse a un programa que acompaña a niños y adolescentes durante su proceso de cuidado alternativo.

image
Por Sitio Andino Sociedad

El Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza mantiene la invitación a ser parte de un programa que apunta a acompañar y proteger a los chicos que están atravesando este proceso de separación familiar de origen.

Más de 200 mendocinos son padrinos y madrinas voluntarias de niños, niñas y adolescentes (NNyA) albergados en las residencias alternativas de la provincia, como parte del programa impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

La finalidad de la iniciativa es acompañar y proteger a los chicos que atraviesan este proceso de separación familiar de origen.

Visitas, tiempo compartido, actividades recreativas, juegos y, principalmente, un vínculo afectivo, respetuoso y contenedor son algunos de los pilares del proceso, que no implica obligación de adopción.

image

“Lo que proponemos es que, al menos una vez por semana, el padrino pueda sacarlo a pasear, llevarlo a compartir el día o si puede ser más días también, en familia, acompañarlos desde otro lugar, en otros espacios. Porque ellos ya viven en la residencia, tienen actividades, van a la escuela, ahora van en la escuela de verano”, recordó Eugenia Guglieri, a cargo del programa.

Además, aclaró que este compromiso “tiene que ver con acompañar esta transición de este niño hasta que se resuelva su situación. Después, por supuesto, pueden seguir en contacto con ellos, pero desde otro rol, si el niño vuelve a su seno familiar o tiene su familia definitiva”.

La importancia real de este camino, según Guglieri, radica en que “los humanos nacimos para vivir con un otro que nos quiera, que nos ame, que nos cuide. Durante el tiempo de permanencia en la residencia, tener un referente que también les puede enseñar y contarles de que los adultos sí son un espacio seguro, que sí nos pueden cuidar y que sí pueden hacer por ellos muchas cosas para que se sientan bien y sean felices”.

Previo a ser madrina o padrino, hay un proceso de admisión que incluye entrevistas psicológicas y sociales. De hecho, “se busca un perfil adecuado para cada NNyA, considerando sus necesidades”.

image

Cómo inscribirse en el programa del Ministerio de Educación

Para sumarse como padrino, hay que escribir a apadrinamiento.mendoza.gov.ar o registrarse en el formulario, mientras que los requisitos incluyen que todo el grupo familiar esté de acuerdo, porque todas las personas convivientes tienen que estar dispuestas a hacer esta tarea.

Finalmente, es necesario ser mayor de edad, no estar inscripto en el Registro de Adopción, no ser deudor alimentario ni tener limitada la responsabilidad parental y no tener antecedentes penales.

