La primera cita por videochat: doce consejos estratégicos

Vivimos en un mundo donde la primera cita no siempre se hace offline . Cada vez más los contemporáneos eligen las citas online , porque es más fácil, más cómodo e incluso más seguro. Si eliges este formato para ti, no debes tomártelo a la ligera. Tu primera cita en línea puede resultar cambiándote la vida o siendo un completo fracaso. Por eso, ¡organízala con toda seriedad!

Incluso una cita en línea requiere una preparación previa . Si vas en serio, entonces asegúrate de discutir con esa posible pareja una fecha, hora y plataforma conveniente. No llames antes de tiempo, deja que la persona se prepare y resuelva todos sus asuntos.

Si te interesa este formato, te recomendamos probar las alternativas populares a Omegle:

LivU: un videochat móvil muy popular para las citas y la comunicación frente a frente. LivU se posiciona como una plataforma para tener citas seguras y prometedoras. E incluso para iniciar una relación.

un videochat móvil muy popular para las citas y la comunicación frente a frente. LivU se posiciona como una plataforma para tener citas seguras y prometedoras. E incluso para iniciar una relación. CooMeet : una excelente alternativa a Omegle con chicas para los que solo quieren conocer y chatear con personas del género opuesto. El filtro de género de CooMeet nunca se equivoca y cada encuentro casual puede convertirse fácilmente en una cita romántica.

: una excelente alternativa a para los que solo quieren conocer y chatear con personas del género opuesto. El filtro de género de CooMeet nunca se equivoca y cada encuentro casual puede convertirse fácilmente en una cita romántica. OmeTV: un buen análogo a Omegle con filtros de género y ubicación, aplicaciones móviles para iOS y Android y un traductor de mensajes integrado.

un buen análogo a Omegle con filtros de género y ubicación, aplicaciones móviles para iOS y Android y un traductor de mensajes integrado. Holla: un videochat para hacer nuevos amigos y encontrar al alma gemela. También cuenta con filtros de género y ubicación.

Encontrarás otras alternativas a Omegle, hay más que suficientes. ¡Lo más importante es no tener miedo y probar algo nuevo!

cita online, virtual, videochat, cama, mujer, computadora.jpg Romance vía videochat. Foto: Freepix

2) Discute con tu interlocutor cuánto tiempo tienen para una cita

Esto parece poca cosa, pero es muy importante. Tal vez estás planeando una cita por video de una hora y media, y la otra persona solo tiene 40 minutos disponibles. Como resultado, no tendrás tiempo de hablar sobre todo lo que querías y tendrás una sensación de que hizo falta algo. Por esto, cuando discutan una fecha conveniente para la cita, asegúrate de también indicar su duración.

3) No conviertas la conversación en un interrogatorio al interlocutor

Mostrar interés por una persona es bueno. Sin embargo, no deberías convertir una cita por video en un interrogatorio y bombardear a la persona con preguntas. Primero que todo, es muy agotador. Y segundo, es molesto, porque una persona no sabe por qué necesitas tanta información sobre ella. ¡Todo debe estar en su justa medida!

4) Intenta no cargar a la persona con tus propios problemas

A nadie le gusta la gente que constantemente se queja de todo: de sus propias vidas, del gobierno, del jefe, de las personas a su alrededor, etc. Intenta ser más optimista, no cargues al interlocutor con tus problemas y mal ánimo. De lo contrario, te convertirás en un auténtico vampiro de energía para ellos, con quien definitivamente no querrán tener nada que ver.

5) No hables sobre relaciones pasadas

¡Esta es realmente una advertencia seria! Te aconsejamos encarecidamente que evites a toda costa hablar de tus relaciones pasadas, así hayan sido buenas o malas. Este tema nunca debería tocarse en la primera cita. A menos que el interlocutor insista en ello, aunque es poco probable. Naturalmente, el tema de las relaciones pasadas puede surgir en el futuro, y eso está bien. Pero definitivamente no vale la pena acelerar las cosas.

6) Guarda tu móvil y no lo saques a menos que sea absolutamente necesario

Silencia el móvil y guárdalo. No necesitas revisar cada notificación que te llega ni contestar los mensajes. Y aún más, no deberías revisar las redes sociales, ver TikTok o leer las noticias durante una cita por video. Como mínimo, es una muestra de falta de respeto hacia el interlocutor. A nadie le gustaría que la persona del otro lado de la pantalla esté constantemente en el móvil.

cita online, virtual, videochat, cama, mujer, computadora portatil.jpg Foto: Freepix

7) Habla menos y escucha más

Escuchar es una habilidad muy útil que es tan importante durante una cita por video como en un encuentro offline. Escucha al interlocutor, haz preguntas para aclarar cosas, mantén el tema de conversación, no interrumpas y no intentes pasar al tema que solo te interesa a ti. Deja que la persona hable y te cuente sobre ella.

8) No llegues tarde a la cita online

No puedes llegar tarde a tus citas en línea, ni tampoco a los encuentros en persona. Además, no hay muchas razones válidas para llegar tarde. Demuéstrale a esa pareja potencial que eres puntual y tomas en serio tus citas. De lo contrario, pensarán que tú personalmente no necesitas realmente la cita.

9) No te apresures a hablar de temas “calientes”

Hay muchos temas que es mejor no tocar en una cita por video, sino posponer para el futuro. Estos son las relaciones pasadas, como mencionamos anteriormente, así como la política, religión, asuntos de finanzas, carreras y similares. Cuando estás conociendo a alguien, intenta hablar sobre temas neutrales y deja los temas más serios y controversiales para el futuro. Si la relación evoluciona tendrás tiempo para hablar sobre eso.

10) Intenta encontrar cosas que produzcan conversación lo antes posible

Observa lo que hay alrededor de tu interlocutor. Qué libros hay en las estanterías, qué carteles hay en las paredes, si hay animales domésticos, etc. Todas estas cosas te ayudarán a comprender mejor a la persona y a encontrar fácilmente temas de conversación comunes. Presta atención, ¡vale la pena!

11) Haz un plan para tu conversación

No pienses que podrás mantener activa la conversación en todo momento y sugerir nuevos temas para discutir. A veces la emoción es más fuerte y te quedas sin saber qué decir. Recomendamos que escribas una lista corta de temas. Si la conversación se paraliza de repente, tendrás esa “ayuda”.

12) Asegúrate de que nadie ni nada te distraerá durante tu cita

Si no vives solo, avísale a los demás que estarás ocupado y que no deben distraerte por un rato. Lo ideal es cerrar las puertas y asegurarte de que nada se interponga en tu camino. Créenos, si constantemente tienes a alguien moviéndose, hablando y haciendo sus cosas detrás de ti, lo más probable es que nada bueno resulte de esa cita en línea.

cita online, virtual, videochat, hombre, computadora portatil.jpg Foto: Freepix

Una última cosa…

Para terminar, queremos decir que muchos subestiman la importancia de las citas online. Eso es un grave error, porque solo toma tres minutos causar una primera impresión sobre una persona, incluso en Internet. Por lo tanto, te recomendamos abordar las citas en línea con la misma responsabilidad que las citas offline.

Esperamos que nuestros consejos te ayuden a hacer aún más interesantes las citas en línea y abrir perspectivas completamente nuevas para tus relaciones románticas. Lo más importante es actuar. Solo quienes no se quedan de brazos cruzados conseguirán resultados. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!