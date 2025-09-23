La obra de teatro "Habitación Macbeth" llega a la sala mayor de Mendoza con una puesta imperdible

Uno de los espectáculos más destacados del teatro nacional, “Habitación Macbeth”, se presentará este sábado 27 de septiembre a las 21 en el Teatro Independencia. Bajo la dirección y actuación del multipremiado Pompeyo Audivert, la otra es una oportunidad única para vivir un clásico de Shakespeare en una versión transformadora.

La obra se presenta como un ritual escénico que busca desarmar y volver a construir la tragedia de Macbeth. Audivert propone un teatro vivo, donde la máquina teatral se muestra sin disfraces. Esta puesta no sólo rescata la potencia poética del texto, sino que la potencia a través de la experimentación, el trance colectivo y la música original de Claudio Peña.

El Teatro Independencia , ubicado en calle Chile 1184, será el escenario ideal para este acontecimiento cultural. Las entradas ya se encuentran disponibles en Entradaweb , por lo que se sugiere reservar con tiempo si no te querés perder este espectáculo único.

La propuesta de Audivert parte de un hallazgo inquietante: un actor encontrado en la fosa del teatro. Desde allí, las Brujas Fatídicas convocan a la tragedia de Macbeth, transformando al actor en un habitáculo de encarnaciones. El público se convierte en testigo y cómplice de una experiencia metafísica y sensorial.

La obra no se limita a contar una historia, sino que busca arrojar un “piedrazo en el espejo” de la realidad. Macbeth es visto como un reflejo de una sociedad circular, marcada por la ambición y el poder. De esta manera, la puesta plantea preguntas existenciales sobre el destino, la historia y el lugar del ser humano en un mundo predeterminado.

Teatro Independencia El Teatro Independencia abre sus puertas para "Habitación Macbeth"

Para los amantes de la cultura mendocina, esta es una ocasión ineludible. “Habitación Macbeth” no solo trae a la provincia una obra premiada, sino que también ofrece una visión renovada del teatro. Se trata de un espectáculo que mezcla lo ritual, lo poético y lo colectivo en una misma experiencia. Si estás buscando un plan para el fin de semana, este evento combina calidad artística, reflexión y emoción.