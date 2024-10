La novedosa manera de buscar trabajo que es furor en Mendoza

"En octubre del 2022, en un cambio laboral que yo hago de la relación de dependencia a mi trabajo independiente, personas con las que yo trabajaba me piden si podía pasarles los avisos de búsquedas laborales que a ellos les pudiera servir . En un momento eran tantas las personas que me pedían contactos, amigos y colegas que decidí armar un grupo de WhatsApp para esas personas ", relató Verónica.

Era un grupo donde únicamente los administradores podíamos escribir y solamente se compartían búsquedas laborales activas

En un momento el círculo comenzó a crecer a pasos agigantados y es por eso que la profesional decidió formar una dupla: "Le propongo a una amiga, Ana Rojas, que además es colega, y que venimos ambas del mundo de las organizaciones sociales, si quería acompañarme en eso porque era algo que llevaba tiempo y ahí surge la necesidad de continuar ampliando tanta cantidad de grupos como fuese necesario a medida que se iban completando".

La necesidad laboral de Argentina generó que hubiesen 13 grupos en simultáneo, donde todos los días se compartía la misma información. El trabajo tornó engorroso ya que las solicitudes eran muchas hasta que un usuario se comunicó con Verónica Barrera y Ana Rojas: "Nos sugirió la posibilidad de armar un canal de WhatsApp que no solamente no tiene límites de usuarios, sino que, además, no se puede ver quiénes son las personas que lo integran".

Así funciona el canal de trabajo que brilla en Mendoza

Actualmente, lo que comenzó como un grupo de 1.025 personas mutó a 26 mil usuarios que están a ambos lados de las necesidades laborales: empleadores y empleados. "Diariamente no solamente se descargan las búsquedas de ese grupo que compartimos con colegas, sino que, además, descargamos búsquedas que se publican en portales y recibimos los pedidos de publicación de muchas empresas y colegas", explicó Viviana.

En cuanto al registro de contrataciones, menciona que es complicado: "Nosotros no llevamos registro de la cantidad de publicaciones que se hacen diarias, tampoco de cuántas son las personas que consiguen empleo. Pero sí tenemos una alta devolución positiva de personas que se enteran de las búsquedas laborales a partir del canal de WhatsApp, que es un medio popular y efectivo de comunicación".

Las medidas que se tomaron para evitar estafas

Los avances tecnológicos traen consigo pros y contras, y esta modalidad no fue exenta de situaciones desagradables. "El hecho de que en los grupos de WhatsApp vos pudieras ver la cantidad de personas con el número de contacto hacía que las plataformas que se dedican al telemarketing o a las bases de datos se hicieran de muchos números o de muchos contactos", graficó.

En algunos casos tuvimos algunos reclamos de personas que los contactaban para ofrecerles servicios, reventas, estafas y también conquistas En algunos casos tuvimos algunos reclamos de personas que los contactaban para ofrecerles servicios, reventas, estafas y también conquistas

"No solamente los hombres contactaban a algunas chicas, sino que, también, algunas chicas contactaban a hombres que les gustaban a partir de su foto y eso generaba ciertos conflictos familiares", comentó Verónica.

Celular.jpg WhatsApp es un medio popular y efectivo de comunicación.

Por esta razón es que destaca que fueron problemas que pudieron solucionar: "En líneas generales es un canal eficiente a la hora de comunicar, también es dinámico porque inmediatamente está publicado el aviso, las empresas tienen una buena respuesta de ingresos de mails a la base de datos".

La solidaridad como bandera

Para finalizar, Verónica, quien tomó la posta en representación de las dos mujeres emprendedoras y solidarias, puso en valor la importancia que el canal adoptó en la sociedad: "El canal es 100% un puente solidario, surge como eso y se sostiene como eso".

Creemos que los puentes solidarios en la vida en algún momento se compensan y se generan redes. Creemos que los puentes solidarios en la vida en algún momento se compensan y se generan redes.

"Todos, cada uno desde su lugar, puede generar un impacto sin ningún tipo de interés por sobre el otro", concluyó Verónica Barrera.

¿Cómo sumarse al canal de WhatsApp?

Una vez abierta la aplicación de mensajería "WhatsApp", es necesario ir a la sección de "Novedades", luego en la lupa ubicada en el sector superior derecho escribir "Bolsa de Empleo - Mendoza".

Una vez encontrado el grupo, debes presionar en "Seguir". De esta manera estarás en el canal de comunicación de empleos. Recordá siempre ir a la sección de "Novedades" para visualizar la información que se publica.