La familia de Loan Peña tiene un nuevo abogado tras la salida de Burlando: de quien se trata

Quién es el nuevo abogado de los padres de Loan Danilo Peña

Egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1991, Juan Pablo Gallego se desempeña en derecho penal con foco en infancias. En 2009, el letrado logró una condena histórica contra el padre Julio César Grassi por dos hechos de abuso sexual infantil ocurridos en la Fundación Felices los Niños.

No obstante, el cura no fue encarcelado hasta 2013, año en que se ratificó la pena y se dispuso su detención. De esta forma, ya cumplió 11 años de prisión y continuará preso hasta mayo de 2028.

image.png Juan Pablo Gallego será el nuevo representante de la familia de Loan Danilo Peña. Foto: Clarín / Gentileza.

Respecto de su integración al caso de Loan, el abogado precisó que fueron los progenitores del menor quienes se acercaron a él. “Me contactaron los padres de forma directa, ellos quieren encontrar a su hijo. Están sufriendo mucho. Todo esto me empujó a representarlos”, expresó Gallego en diálogo con el medio Infobae.

Algunas horas después de compartir el video en que Noguera y Peña anuncian que ahora -junto al letrado Roberto Méndez- asumirá el rol de querellante, Gallego compartió una segunda publicación por cumplirse los 100 días de la desaparición del pequeño.

“No queda muy claro si alguien lo sigue buscando pero hay dos personas que necesitan encontrarlo y llegar a la verdad: sus padres”, expresó.

En lo relativo a las tareas que desempeñará en la causa, el abogado precisó que "el compromiso con los padres y lo decidido es que yo sea el director de la acusación y de la investigación. Y bajo esas reglas, aprovechar toda colaboración positiva para llegar a la verdad, buscando que el eje sea Loan y quienes de verdad sufren hasta el infinito su ausencia y la falta de justicia", publica Clarín.

Dicho medio también rescató que, en una resolución emitida el pasado viernes 20 de septiembre, el abogado fue aceptado en el expediente como querellante con facultades especiales en representación de la familia de Loan.

Tras la salida de Burlando, un hermano de Loan rompió el silencio

La llegada de Gallego a la causa se da a poco más de tres semanas de la controversial desvinculación de Fernando Burlando. La noticia trascendió el 29 de agosto y durante una de sus últimas apariciones públicas, el abogado ya había tenido un fuerte cruce con José Peña, uno de los hermanos del niño.

"No voy a permitir que critiquen y digan pavadas", dijo Burlando en aquel momento.

"José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente", remarcó.

"Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás. José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro", añadió.

fernando-burlando.webp Fernando Burlando ya no representa a la familia de Loan Danilo Peña.

La respuesta de la familia vino de parte de Mariano, otro de los hermanos del menor. El joven explicó que “como familia hemos tomado una decisión muy fuerte de unificar la querella porque estábamos tirando para cualquier lado. Quizás la decisión es muy tarde, pero también mi mamá y mi papá veían que no había respuestas”.

En este marco, Peña destacó que la medida se tomó para poder “tener más avances”, aunque sostuvo que todavía falta seguir “charlando con la familia sobre lo que tenemos” y que es necesario “bajar los decibeles y volver a reagrupar”.

