Por qué Burlando dejó de ser el abogado del Caso Loan

"José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente", remarcó.

Allí, durante una entrevista, le manifestó: "José te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché".

"Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás. José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro", finalizó.

Cómo sigue el caso

En un escrito al que tuvo acceso TN, los abogados defensores de Mónica del Carmen Millapi y de Daniel “Fierrito” Ramírez pidieron llamar a declarar a Camila Núñez, la mujer que puso en duda la versión del accidente que intentó instalar Laudelina, y solicitaron una nueva reconstrucción del hecho.

A su vez, el miércoles de la semana que viene a las 9 de la mañana, Antonio Benítez ampliará su declaración de forma online, a través de la aplicación Zoom. / TN.-