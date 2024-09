d40db335d7db92869f9586a1f56c713c_M.jpg Tras la salida de Burlando, un hermano de Loan rompió el silencio: "El abogado que venga..."

“Nosotros tenemos que reunirnos y ver el día a día de cómo van los pasos. Méndez es nuestro representante y tiene que poner el pecho a la bala. Vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar para poder esclarecer el caso y ver lo que está pasando”, expresó.

Según publica Noticias Argentinas, el hermano mayor sostuvo que “no bajan los brazos” y que harán “justicia” por Loan: “No dejaremos que esto se apague; queremos ir por todo”.

Por qué Fernando Burlando dejó de ser el abogado del Caso Loan

Fernando Burlando era el abogado de María, la mamá de Loan, y de José, uno de los hermanos. Sin embargo, en las últimas horas se resolvió revocar el poder que tenía tanto el abogado mediático como su compañero de equipo, Gustavo Briend.

Durante una de las últimas apariciones públicas, el abogado ya había tenido un fuerte cruce con José Peña, uno de los hermanos del niño, donde le dijo: "No voy a permitir que critiquen y digan pavadas".

"José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente", remarcó.

Loan Danilo Peña.webp Tras la salida de Fernando Burlando, qué pasará con el caso de Loan Danilo Peña

Allí, durante una entrevista, le manifestó: "José te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché".

"Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás. José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro", finalizó.

La familia de Loan asegura que a Burlando “lo trabaron de todos lados”

La noticia de que Fernando Burlando dejaba el caso fue confirmada por el propio abogado a la Agencia Noticias Argentinas y, frente a esta noticia, fue José Peña, otro de los hermanos, quien anunció que la decisión fue tomada por su mamá.

“No era que Burlando no nos diera las respuestas, sino que lo trabaron de todos lados y no pudo hacer más”, detalló el joven.

En este sentido, resaltó que para su familia la política se sintió incómoda por la presencia del polémico abogado, aunque destacó que lo único importante es “saber dónde está Loan”. Fuente: NA.

