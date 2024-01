La explosiva reacción de Marcos Galperín al ser acusado de no pagar horas extras

Las redes sociales se encendieron cuando una usuaria de X (antes Twitter) denunció que Mercado Libre no paga horas extras a sus empleados, lo que desató una respuesta reaccionaria de Marcos Galperín, fundador de la plataforma. La usuaria, Juana Cervio, afirmó: "Me enteré ayer que MercadoLibre hace trabajar a una amiga que labura en el área contable un montón de horas extras y NO las paga, y no les dieron ni caja navideña. Qué onda Marcos Galperín, bastante rata, ¿no?".