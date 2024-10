La dificultad que tienen los niños con discapacidad para encontrar cupo escolar.

" Creando Huellas " surgió en 2017 por la necesidad de las familias con niños con Síndrome de Down de compartir información y los sentimientos difíciles que surgen al afrontar "nuevos comienzos", sin embargo, rápidamente se abrieron a "todos los tipos de discapacidad" . Para empezar, citamos el testimonio de Juliana, mamá de Bauti - un nene con Síndrome de Down -, que contó con alegría que su " hijo ama ir a la escuela, va muy feliz, gracias a su grupo de compañeros que lo incluyen, lo cuidan y valoran cada logro ".

Juliana continúa con su testimonio y considera que encontrar banco en las escuelas "es muy complicado porque algunos docentes y directivos aún tienen muchos prejuicios , no están preparados y no tienen mucha intención de prepararse".

La mamá de Bauti sostiene que "cuando no se encuentra banco en la escuela deseada tenemos que salir a "golpear puertas" por así decirlo, para ver quién recibe a nuestros niños en casos de que queramos que vayan a una escuela de educación común, sino los tenemos que enviar a la escuela de educación especial".

La realidad de Daiana, mamá de Benicio, que tiene 5 años y con condición de Espectro Autista y Trastorno del Lenguaje, agradece el comportamiento que han tenido los directivos y docentes de un colegio ubicado en Villanueva, Guaymallén, para con ella y su niño: "Han sido muy empáticos los directivos y docentes en el establecimiento que está mi hijo". Sin embargo, dice que ese agradecimiento se da en contracara de sus vivencias anteriores: "En otras escuelas me dijeron que no estaban capacitados para tener un niño con discapacidad, no me negaban el banco, pero dejaron en claro eso".

Florencia, mamá de Emma que tiene 7 años y Síndrome de Down, dijo que: "Tanto en nivel inicial como ahora en nivel primario, nos han recibido bien y sin excusas. Pero siempre exigiendo en primera instancia que la niña vaya con docentes de apoyo".

Mercedes tiene una nena de 5 años llamada Amalia y con Síndrome de Down, y pone en palabras los sentimientos que, a veces, son difíciles de explicar: "He sentido temor de parte de docentes y personal de donde va mi hija, calculo a lo desconocido". Su análisis no queda ahí: "Creo en las personas que educan, no creo en las instituciones. Creo que el sistema debe cambiar hacia una mirada más holística de las personas".

Por su lado, Belén, mamá de Mateo de 6 añitos y con Trastorno del Espectro Autista, explicó: "Entró sin problemas a la escuela porque tiene hermanas, pero fue una constante pelea con la directora. Yo presenté todos los informes de terapeutas y también iba con maestra de apoyo, todo lo que me pedían".

La empatía de docentes y compañeritos es fundamental

"Benicio se siente bien, es respetado y querido. Y las maestras que ha tenido le brindan apoyo y contención hablando con sus compañeros sobre su condición", relató Daiana. Por su lado, Mercedes contó: "Amalia va muy contenta, sus compañeras y compañeros son muy empáticos y las familias también".

Todos los testimonios van por esa línea, donde el apoyo del equipo docente junto a los padres y madres que le dan ciertos valores a sus hijos son necesarios para la integración escolar de los niños con discapacidad, tal como dice Florencia: "Mi hija ama ir a la escuela, va muy feliz, gracias a su grupo de compañeros que la incluyen, la cuidan y valoran cada logro".

El horizonte siempre es un peldaño más

Para concluir, destacamos las palabras de Belén, la mamá de Mateo, que con 6 años ha superado los límites y el horizonte que alguna vez quisieron imponerle: "Como padres estamos felices, vemos cómo Mateo es super querido por sus compañeros, seño de su grado y de los celadores que conozco hace años, siempre me dicen cosas muy bellas de él".

¿Cuándo son las inscripciones para el ciclo 2025?

Con el fin de garantizar la continuidad en los trayectos escolares, la DGE dispuso las fechas de las diferentes instancias de inscripción para aquellos estudiantes que comiencen el nivel secundario.

1 - Primera Instancia:

Estudiantes con prioridad por Sistema GEM.

28 al 29 de octubre: inscripción a estudiantes con discapacidad certificada.

Estudiantes por escuela de origen.

30 y 31 de octubre: preinscripción de estudiantes de edificios compartidos y estudiantes y estudiantes de edificios escolares cercanos.

1 al 5 de noviembre: inscripción a estudiantes de los núcleos de articulación del Plan Provincial de Articulación.

4 y 5 de noviembre: preinscripción de abanderados y escoltas titulares.

Los días 7 y 8 de noviembre las escuelas deberán dar a conocer los listados con la asignación de banco en cada categoría de la primera instancia.

Secundaria 2.jpg El cronograma de actividades para el 2025 indica que de el 28 al 29 de octubre se realiza la inscripción a estudiantes con discapacidad certificada. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

2 - Segunda Instancia:

11 al 14 de noviembre: las familias junto a los estudiantes por Sistema GEM - PAD podrán realizar la elección entre tres y cinco opciones.

26 de noviembre: se realizará el procedimiento de corrida de bancos.

28 de noviembre: publicación de los bancos asignados en la segunda instancia

3 - Tercera Instancia:

9 al 17 de diciembre: asignación de bancos disponibles realizadas desde las supervisiones para estudiantes que no participaron en las instancias anteriores.

4 - Cuarta Instancia:

18 al 20 de diciembre: atención para la asignación de bancos desde la dirección de línea de nivel secundario.