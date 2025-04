La boda que desató un escándalo en TikTok: la condición que nadie esperaba.

“A mi novio le invitaron a un casamiento cuya invitación tenía como condición o sea especificaba ‘sin novia’. Y la realidad no es eso lo que a mí me molestó, que lo hayan invitado a él solo. Ese no es el punto porque me da igual si él va conmigo o si va solo al casamiento. Lo que a mí me llamó la atención es que primero sí me sorprendió que un casamiento te digan ‘Che, no vengas con tu novia’. Claramente eso denota que yo caigo mal, pero eso no es lo que me importa, sino que él me ocultó el hecho de que le pusieron esta condición de que él vaya solo”, explicó la tiktoker.