La atención médica en Mendoza vuelve a tener un nuevo aumento.

Por Natalia Mantineo







Desde este lunes 1 de septiembre, los residentes de la provincia de Mendoza que requieran atención médica deberán afrontar un nuevo aumento del 1,5% en el valor de las consultas. La medida fue anunciada por la Federación Médica de Mendoza (FMM) y el Círculo Médico de Mendoza (CMM).

El incremento responde a una serie de subas mensuales implementadas a lo largo de 2024 y 2025. Con este nuevo ajuste, la consulta médica general para pacientes con obra social sindical o provincial pasa a costar $30.000 (antes $29.000), mientras que para los afiliados a prepagas comerciales el valor asciende a $34.000 (el mes pasado se pagó $33.000).

Según el titular del Círculo Médico de Mendoza, Lodovico Palma, "esta situación, lejos de ser un reclamo caprichoso es una condición indispensable para garantizar la calidad de la atención y la viabilidad del ejercicio profesional".

Palma señaló que existe un "atraso histórico" por parte de las obras sociales y las prepagas, tanto en la actualización de los valores como en los tiempos de pago.

Esta realidad afecta directamente al bolsillo del médico y, por ende, repercute en la calidad de la atención que recibe el paciente. En un contexto económico complejo, la estabilidad de los profesionales es clave para preservar el sistema de salud provincial.