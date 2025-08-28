Renovación de centros de salud: la millonaria inversión que realizará el Gobierno de Mendoza

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, informó una inversión de $5.000 millones destinada a la remodelación y mejora de 50 centros de salud en toda la provincia de Mendoza. La medida tiene como objetivo principal reforzar el sistema de atención primaria, el primer punto de contacto de los ciudadanos con el sistema de salud.
Según el mensaje del mandatario, "las obras no solo son mejoras edilicias, sino que también incluyen la incorporación de más profesionales y equipamiento moderno para consolidar la red de atención".
Embed
En Mendoza seguimos fortaleciendo el sistema de salud pública. Vamos a invertir 5.000 millones de pesos en la remodelación y mejora de 50 centros de salud distribuidos en toda la provincia, dando continuidad al plan que nos propusimos desde el inicio de la gestión.
"Dijimos que íbamos a reforzar la atención primaria con más profesionales, mejor infraestructura y equipamiento moderno. Y lo estamos cumpliendo", expresó el gobernador en su publicación, destacando el avance en el compromiso de su administración con la salud pública.
12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero
Alfredo Cornejo anunció una millonaria inversión destinada a la mejora de centros de salud.
Foto: Yemel Fil
La inversión de $5.000 millones representa un paso significativo en la estrategia del gobierno para descentralizar la atención y asegurar que los servicios de salud de calidad estén al alcance de todos los mendocinos, sin importar su ubicación.
Se espera que los detalles sobre los centros de salud específicos que serán intervenidos se den a conocer en los próximos días.