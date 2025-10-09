9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud

La atención médica en Mendoza vuelve a sufrir un incremento

El anuncio fue confirmado por el titular del Círculo Médico de Mendoza, Lodovico Palma, y el aumento de la atención médica ronda el 1.5%.

La atención médica en Mendoza vuelve a sufrir un nuevo aumento.

La atención médica en Mendoza vuelve a sufrir un nuevo aumento.

Foto: iStock
 Por Natalia Mantineo

La atención médica volvió a sufrir un nuevo aumento en la provincia de Mendoza. La medida rige a partir del miércoles 1 de octubre y de acuerdo con la información oficial, el incremento es del 1,5% en el valor de las consultas médicas.

Con este aumento, anunciado por la Federación Médica de Mendoza (FMM) y el Círculo Médico de Mendoza (CMM), la consulta médica general para pacientes con obra social sindical o provincial costará $31.00 (antes $30.000), mientras que para los afiliados a prepagas comerciales alcanzará los $35.000 (desde $34.000).

Lee además
En el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, Rodolfo Montero habló sobre la ampliación de guardias en salud mental.
San Rafael

Para Rodolfo Montero, aún queda mucho por reforzar en materia de salud mental
Violencia entre alumnos de Mendoza: un adolescente en terapia intensiva. Imagen ilustrativa
Preocupante

Violencia entre alumnos de Mendoza: un adolescente quedó internado por fuertes lesiones
Medicos - 129918
La atención médica vuelve a sufir un nuevo aumento en Mendoza.

La atención médica vuelve a sufir un nuevo aumento en Mendoza.

Atención médica, en alza: la realidad de los honorarios medicos

Este incremento que se viene replicando todos los meses, desde el 2024, se da en un contexto de una crisis en los honorarios médicos, una situación que, según el propio titular del Círculo Médico Mendoza, Lodovico Palma, está " pone en jaque la dignidad de quienes cuidan la salud de los mendocinos".

Según expresó el cardiólogo, actualizar los honorarios médicos no es un reclamo antojadizo, sino una condición indispensable para garantizar la calidad de la atención y preservar la dignidad del ejercicio profesional.

aumento de la consulta medica

“Las obras sociales y las empresas de medicina prepaga mantienen un atraso histórico tanto en la actualización del valor de la consulta como en los tiempos de liquidación de los honorarios, afectando directamente al médico y, en consecuencia, al paciente”, cerró Palma.

Temas
Seguí leyendo

Asambleas de pilotos afectará vuelos de Aerolíneas Argentinas en la tarde de este jueves

Las señales que indican que tu cabello necesita un corte urgente

Quini 6 hizo nuevos millonarios: conocé a los ganadores y cuánto se llevaron

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 9 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 9 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 9 de octubre

Calor en Mendoza, el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael.
expectativas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

Las Más Leídas

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

El intendente Omar Félix se refirió a las expectativas que genera la visita del presidente a San Rafael. 
VISITA PRESIDENCIAL

Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"

Por Cecilia Zabala
La vicegobernadora Hebe Casado participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael.
Almuerzo de las fuerzas vivas

Los pedidos de Hebe Casado para Javier Milei en su visita a San Rafael

Por Cecilia Zabala
Almuerzo de las Fuerzas Vivas: la palabra del presidente de la CCIA, Gabriel Brega.
San Rafael

Gabriel Brega, en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, pidió que el arco político "trabaje en equipo"

Por Celeste Funes