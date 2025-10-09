La atención médica en Mendoza vuelve a sufrir un incremento

La atención médica en Mendoza vuelve a sufrir un nuevo aumento. Foto: iStock

Por Natalia Mantineo







La atención médica volvió a sufrir un nuevo aumento en la provincia de Mendoza. La medida rige a partir del miércoles 1 de octubre y de acuerdo con la información oficial, el incremento es del 1,5% en el valor de las consultas médicas.

Con este aumento, anunciado por la Federación Médica de Mendoza (FMM) y el Círculo Médico de Mendoza (CMM), la consulta médica general para pacientes con obra social sindical o provincial costará $31.00 (antes $30.000), mientras que para los afiliados a prepagas comerciales alcanzará los $35.000 (desde $34.000).

Medicos - 129918 La atención médica vuelve a sufir un nuevo aumento en Mendoza. Atención médica, en alza: la realidad de los honorarios medicos Este incremento que se viene replicando todos los meses, desde el 2024, se da en un contexto de una crisis en los honorarios médicos, una situación que, según el propio titular del Círculo Médico Mendoza, Lodovico Palma, está " pone en jaque la dignidad de quienes cuidan la salud de los mendocinos".

Según expresó el cardiólogo, actualizar los honorarios médicos no es un reclamo antojadizo, sino una condición indispensable para garantizar la calidad de la atención y preservar la dignidad del ejercicio profesional.

aumento de la consulta medica “Las obras sociales y las empresas de medicina prepaga mantienen un atraso histórico tanto en la actualización del valor de la consulta como en los tiempos de liquidación de los honorarios, afectando directamente al médico y, en consecuencia, al paciente”, cerró Palma.