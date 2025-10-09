9 de octubre de 2025
{}
Medida de fuerza

Asambleas de pilotos afectará vuelos de Aerolíneas Argentinas en la tarde de este jueves

Es por un nuevo conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas. A qué hora se esperan demoras y cancelaciones en los vuelos.

Foto: Aviación Line
Por Sitio Andino Sociedad

Debido a medidas de fuerza impuestas por el gremio de pilotos por un nuevo conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas, en la tarde de este jueves se esperan demoras y cancelaciones en los vuelos. Según informaron fuentes de la compañía, esto afectará los planes de alrededor de 12.200 pasajeros

Entre las 16 y las 20, en el Aeroparque Jorge Newbery, los pilotos de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizarán asambleas informativas a los fines de analizar acciones directas ante lo que consideran incumplimiento por parte de la empresa de las negociaciones paritarias, lo que podría derivar en eventuales cancelaciones de viajes.

El reclamo de los pilotos

El gremio dio a conocer la realización de las asambleas a través de una publicación en su red social X, donde adviertieron que “una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”.

Apuntaron que, además, “ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo, ” y añadieron: “Tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano”.

Qué pasará con los vuelos de Aerolíneas Argentinas

La empresa recomendó a los pasajeros con vuelos programados entre las 15.30 y las 20.30 verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios y solicitan verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”, destacó la empresa en un comunicado.

aerolineas argentinas, aeropuerto, avion, pasajeros

Aerolíneas Argentinas criticó al gremio

Fuentes de la empresa indicaron: “Esta medida no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía, se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”.

“Este proceso virtuoso, que otorga sustentabilidad a la empresa, requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento”, agregaron. Fuente: NA.

