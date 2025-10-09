Calor en Mendoza, el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de octubre

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa que la jornada de este, jueves 9 de octubre, se presentará con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste, afectando principalmente el sector Este.
En la zona sur estará seminublada, extendiéndose hacia Valle de Uco. Por la tarde, probable extensión de seminubosidad hacia zona Este.
Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 30 grados y la mínima a los 11 grados.
turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg
El tiempo en la provincia de Mendoza se presentará con temperaturas elevadas.
Foto: Yemel Fil
El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza
En cuanto al viernes, 10 de octubre, la jornada se presentará con viento Zonda, desde las 11:00, afectando principalmente precordillera. Desde las 15:00, se extendería a Malargüe, Valle de Uspallata y Sur del Valle de Uco, con velocidades promedio de 35-40 km/h en Malargüe, hasta las 20:00. Desde las 20:00, hasta las 03:00, leve viento sur en zona Sur y Nor-Este. La temperatura máxima sería de 28 grados y la mínima de 12 grados. Durante la tarde-noche habrá descenso brusco de temperatura.