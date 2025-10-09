9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
el clima

Calor en Mendoza, el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de octubre

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con temperaturas elevadas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Calor en Mendoza, el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de octubre

Calor en Mendoza, el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de octubre

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa que la jornada de este, jueves 9 de octubre, se presentará con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste, afectando principalmente el sector Este.

En la zona sur estará seminublada, extendiéndose hacia Valle de Uco. Por la tarde, probable extensión de seminubosidad hacia zona Este.

Lee además
Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de octubre en Mendoza
el clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de octubre en Mendoza
Así estará el pronóstico del tiempo este martes 7 de octubre en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 7 de octubre en Mendoza

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 30 grados y la mínima a los 11 grados.

turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg
El tiempo en la provincia de Mendoza se presentará con temperaturas elevadas.

El tiempo en la provincia de Mendoza se presentará con temperaturas elevadas.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • En cuanto al viernes, 10 de octubre, la jornada se presentará con viento Zonda, desde las 11:00, afectando principalmente precordillera. Desde las 15:00, se extendería a Malargüe, Valle de Uspallata y Sur del Valle de Uco, con velocidades promedio de 35-40 km/h en Malargüe, hasta las 20:00. Desde las 20:00, hasta las 03:00, leve viento sur en zona Sur y Nor-Este. La temperatura máxima sería de 28 grados y la mínima de 12 grados. Durante la tarde-noche habrá descenso brusco de temperatura.

Temas
Seguí leyendo

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Alerta amarilla por vientos y Zonda en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

Ingreso de frente frío y lluvias aisladas: el pronóstico del tiempo en Mendoza este domingo 5 de octubre

Viento Zonda y caluroso: el pronóstico del tiempo en Mendoza este sábado

Zonda y altas temperaturas: así estará el tiempo este viernes 3 de octubre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de octubre en Mendoza

Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de octubre

Descenso de temperatura y ventoso, el pronóstico del tiempo para este martes

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

Las Más Leídas

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

Te Puede Interesar

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Por Sitio Andino Política
Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense
Geopolitíca y economía

Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense

Por Marcelo López Álvarez
Premio Nobel de Literatura 2025: reconocieron a un autor húngaro por su obra convincente y visionaria
Distinción

Premio Nobel de Literatura 2025: reconocieron a un autor húngaro por su "obra convincente y visionaria"

Por Sitio Andino Sociedad